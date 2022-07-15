15 Июля 2022 15:35

Владельцев рынков накажут за повышение цен на социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владельцев рынков привлекут к ответственности за повышение цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов напомнил, что по поручению Главы государства Генеральной прокуратурой в мае текущего года завершены проверки 122 рынков. По их итогам выявлен ряд системных проблем.

Совместно с Генеральной прокуратурой заинтересованные государственные и местные исполнительные органы разработали законодательные нормы.

Как пояснил министр, нормы предусматривают меры по дальнейшей модернизации деятельности рынков: наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли, установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам, создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

«Данные нормы включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». На сегодня законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Ожидаем его принятие в ходе осенней сессии», - проинформировал министр.

Ранее глава Минторговли сообщил, что ведомство рассматривает альтернативные сценарии создания оптово-распределительных центров.