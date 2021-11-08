Владельцев поддельных паспортов вакцинации выявили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили двух жителей Курмангазинского района Атырауской области, получивших поддельные паспорта вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В отделе полиции Курмангазинского района Атырауской области по факту использования заведомо ложного документа зарегистрировано 2 уголовных дела. В настоящее время проведено досудебное расследование. В ходе расследования выяснилось, что в одном из учреждений района решили пройти коллективную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Но у двоих сотрудников компании были иные планы. Они с помощью заведомо ложного документа о прививке против коронавируса получили поддельные паспорта вакцинации. Таким образом, они пользовались предоставленным им паспортом вакцинации по электронному приложению «Ashyq», статус которого оценивался как «безопасный»,- сообщили в пресс-службе ДП области.
Оба полностью признали вину. Приговором Курмангазинского районного суда в отношении виновных лиц назначено наказание в виде штрафа.
- Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
- Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
- В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
- В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
- 220 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинированы от COVID-19
- Подробности взрыва в Актау: разрушена дорожно-строительная лаборатория
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана