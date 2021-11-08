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Владельцев поддельных паспортов вакцинации выявили в Атырауской области

8 Ноября 2021 20:10
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Владельцев поддельных паспортов вакцинации выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили двух жителей Курмангазинского района Атырауской области, получивших поддельные паспорта вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отделе полиции Курмангазинского района Атырауской области по факту использования заведомо ложного документа зарегистрировано 2 уголовных дела. В настоящее время проведено досудебное расследование. В ходе расследования выяснилось, что в одном из учреждений района решили пройти коллективную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Но у двоих сотрудников компании были иные планы. Они с помощью заведомо ложного документа о прививке против коронавируса получили поддельные паспорта вакцинации. Таким образом, они пользовались предоставленным им паспортом вакцинации по электронному приложению «Ashyq», статус которого оценивался как «безопасный»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

Оба полностью признали вину. Приговором Курмангазинского районного суда в отношении виновных лиц назначено наказание в виде штрафа.


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#Атырауская область   #МВД РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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Автор:

Виктор Сутягин

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