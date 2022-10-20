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Владельцев оружия проверили полицейские Шымкента

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Октября 2022, 10:15
Владельцев оружия проверили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 17 октября полицейские ДП Шымкента проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.

Главная цель мероприятия - осуществление государственного контроля за оборотом гражданского оружия. В ходе ОПМ проводится проверка владельцев оружия, а также охотничьих магазинов, охранных агентств. На сегодняшний день проверено 683 владельца оружия. К административной ответственности привлечены 19 лиц.

Из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» продлится до 26 октября.




Фото: Р. Атажанова





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