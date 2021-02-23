Владельцев магазинов накажут за продажу алкоголя несовершеннолетним в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейды по профилактике среди подростков нарушений законности провели жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, только за неделю сотрудники ювенальной полиции провели 74 рейда.

«В ходе рейдов в органы внутренних дел доставлен 131 несовершеннолетний. Помимо этого, 196 родителей и иных взрослых лиц привлечено к административной ответственности. За допущение нахождения трех несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время к административной ответственности привлечено два администратора, за нарушение законодательства РК о правилах реализации алкогольной продукции ответят два владельца магазина», - рассказали в ведомстве.

Административные протоколы были составлены на 128 законных представителей, которые допустили, чтобы их несовершеннолетние дети находились в ночное время вне жилища.

В ходе недельного рейда на профилактический учет в ОВД поставлены один подросток и одна неблагополучная семья с двумя детьми. За бродяжничество в ЦАН помещено четыре подростка, а один законный представитель лишен родительских прав.

«Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что родители и законные представители несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Не допускается оставлять детей без присмотра, а также отпускать на улицу или в развлекательные заведения в ночное время», - напомнили в правоохранительном ведомстве.