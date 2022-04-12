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Владельцев электросамокатов призвали использовать каски и перчатки

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2022, 16:23
Владельцев электросамокатов призвали использовать каски и перчатки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД призвали при передвижении на электросамокатах использовать каски и перчатки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все должны соблюдать элементарные правила предосторожности и безопасности. Пусть одевают каски, перчатки, ездят по тротуару , велодорожкам и все», - сказал на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, он пояснил, как должны передвигаться электросамокаты.

«Они (электросамокаты) не имеют права двигаться по дорогам, они должны двигаться по велодорожке, а где их нет, они должны двигаться по тротуару. Потому что без этого никак, это, как было уже сказано, не транспорт. Мы этот вопрос сейчас прорабатываем и к нему еще не раз вернемся», - отметил Атыгай Арыстанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов.

«В настоящее время в нормативных актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнесение к какому-либо типу (транспортного средства) , то есть к мопеду или скутеру невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода его в эксплуатацию, требований по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке», - пояснил заместитель начальника управления дорожной безопасности МВД РК Арман Айтыбеков, отвечая на вопросы журналистов.

Транспорт   Безопасность   МВД РК  
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