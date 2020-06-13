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Владельцев большегрузов на трассе Майкаин-Экибастуз штрафуют за перевес

13 Июня 2020 20:22
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Владельцев большегрузов на трассе Майкаин-Экибастуз штрафуют за перевес

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нарушения на трассе Майкаин-Экибастуз выявил областной филиал Национального центра качества дорожных активов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате комиссионного рейда выявлены нарушения предписанных требований законодательства, и пяти владельцам большегрузов начислены суммы сборов и штрафов», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарском областном филиале Национального центра качества дорожных активов, отметив, что нарушения коснулись превышений допустимой нагрузки на ось каждого грузовика, составляющей восемь тонн.
Замечания вызвали владельцы большегрузных автомобилей на трассе Майкаин-Экибастуз.
«Был проведён рейд на трассе Майкаин-Экибастуз, где неподалеку расположены карьеры и наблюдается интенсивное движение большегрузов», - добавил источник.

Рейд устроили региональный филиал Национального центра качества дорожных активов совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, местной полицейской службой и инспекцией транспортного контроля. Они контролировали вес проезжавших большегрузных машин, выставляя их на специальные контрольные весы.
«В рамках мероприятия по предупреждению нарушений большегрузным автотранспортом законодательства РК в период весенне-летних ограничений подобные мероприятия будут продолжены. Владельцам большегрузов следует помнить, что превышение установленной нормы веса тяжеловесных машин является главной причиной появления деформаций и разрушения дороги, - подчеркнули в областном филиале центра качества дорожных активов. - Ни для кого не секрет, что строительство автомобильных дорог - очень дорогостоящий проект. Качество и долговечность наших дорог - это не только головная боль автодорожников; правильная его эксплуатация – долг каждого водителя автотранспорта».


Фото Павлодарского областного филиала Национального центра качества дорожных активов.


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#Павлодарская область   #Транспорт   #Дороги  
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Антон Гагарин

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