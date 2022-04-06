Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Владельцев бесхозного скота наказали в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
6 Апреля 2022, 12:02
Владельцев бесхозного скота наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция выявила бродивших без присмотра коров около села Успенка, а также бесхозных лошадей близ Белоусовки и в Таволжане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Крупный рогатый скот в количестве 8 голов бродил по селу Успенка, а также вблизи автодороги Павлодар-Успенка–граница РФ». 12 лошадей бесхозно паслись в селе Белоусовка, аналогичный факт установлен и в селе Таволжан: здесь 6 голов сельскохозяйственных животных бродили без пастуха», – рассказал начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов.

По его словам, весь бесхозный скот помещен на специализированную штрафную стоянку. Владельцы животных установлены и привлечены к административной ответственности по статье 408 КРКоАП, поэтому каждому предстоит выплатить штраф в размере трех месячных расчётных показателей.

«Стражи порядка предупреждают животноводов подходить к вопросу выпаса скота более серьёзно и помнить, что теперь за нарушение статьи 408 КРКоАП сразу налагается штраф без предупреждения», - добавили в ДП региона.


Кадр из видео

Павлодарская область   Борьба с преступностью   Безопасность   Видео   МВД РК   Регионы Казахстана   Животные  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной