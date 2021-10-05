Владельцев автомобилей с иностранными номерами привлекли  к ответственности в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тысячу водителей привлекли к административной ответственности в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с увеличением количества правонарушений среди водителей с иностранными номерами в Атырау проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранные автомобили». В результате было выявлено около 1000 автомобилей, нарушивших правила дорожного движения. Так, сотрудниками патрульной полиции на улице Азаттык был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2110, состоящий на учете в Российской Федерации. При досмотре у водителя 1971 г. р. был обнаружен запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы установлено, что 50-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол. Решением суда он лишен права управления транспортным средством на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. На улице Канцева был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2115, также с российскими номерами. По результатам медицинской экспертизы установлено, что 34-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда нарушитель лишен права управления транспортным средством на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Кроме того, выявлено 77 автомобилей, хозяева которых не оплатили штрафы на 3 098 168 тенге. Из них 56 - это автомобили из России, 19 - из Армении, 1 - из Кыргызстана, 1 - из Беларуси. Все автомобили в соответствии со статьей 785 КоАП РК отправлены на стоянку», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Работа по выявлению нарушителей продолжается.