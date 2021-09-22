Владельцев 14 заведений Алматы оштрафуют за нарушение карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За сутки в Алматы мониторинговыми группами выявлено 14 нарушений карантинных требований, причем десять из них в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отношении нарушителей начато административное производство и будут наложены штрафные санкции. Название заведений озвучили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

19 сентября в ресторане и кафе Наурызбайского района Baqsarai и «Амели» вопреки запрету проводились банкеты. В этот же день проверяющие выявили нарушение масочного режима сотрудниками ресторана «Медальон» Алмалинского района и стоматологии RST stom. Все материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля.

В ночное время представителями мониторинговых групп выявлены нарушения карантинных мер, таких как нарушение режима работы, масочного режима в кафе «Айнур» и баре House pub Ауэзовского района, в ресторане «Проссеко бар» Алмалинского района. Кроме того, среди нарушителей - лаунж-бар «Мята Платинум» по улице Желтоксан, ресторанный комплекс «Арша» по улице Брусиловского, Hookah - dreems bar в Медеуском районе, Loto club по улице Радлова, ресторан «Кишлак» Бостандыкского района, компьютерные клубы Storm и Battle palace.

Всего с начала года в Алматы проверками охвачено порядка 40 тысяч объектов, в 3 814 выявлены нарушения. Составлено 5988 протоколов на общую сумму штрафов более 461 миллиона тенге.

В акимате Алматы убедительно просят жителей соблюдать карантинный режим, соблюдать санитарные правила, так как эпидситуация по коронавирусу нестабильна.

Ранее в управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации.