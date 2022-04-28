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    09:38, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Владельцам поврежденных при январских событиях авто выплатили 258 млн тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выплаты планируется произвести в срок до 15 мая текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых были повреждены или уничтожены в ходе январских событий.

    В настоящее время в акиматы районов города Алматы поступило 99 заявок о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. Удовлетворены 54 заявки на общую сумму 258 млн тенге (Алмалинский район – 33, Ауэзовский район – 9, Турксибский район – 12).

    «На рассмотрении акиматов районов также находятся еще 45 заявок по поврежденному и сгоревшему автотранспорту (Бостандыкский район – 40, Медеуский район – 5). По ним выплаты планируется произвести в срок до 15 мая текущего года. По мере поступления дополнительных заявок работа районными акиматами Алматы в данном направлении будет продолжена», - сообщили в пресс-службе акимата города.

    Заявления рассматриваются районными акиматами в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в 7-дневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.

    Ранее сообщалось, что 21 млрд тенге направят на поддержку пострадавшим в ходе январских событий предпринимателям.


    Теги:
    Транспорт Акимат Главная Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы
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