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    14:37, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Владельцам 800 единиц транспорта оказана помощь в связи с погодными условиями - МЧС РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями оказана помощь владельцам 800 единиц автотранспорта. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера, в связи с неблагоприятными погодными условиями было запрещено движение по республиканским автодорогам. В частности, это дороги из города Нур-Султан в Акмолинскую и Карагандинскую области. Около 270 автомашин, выехавших из города Нур-Султан в направлении Щучинска, были вынуждены остановиться на дороге, также остановились около 400 автомашин, выехавших из Щучинска в столицу. В связи с этим, уполномоченные органы оперативно приняли меры, была оказана помощь владельцам 800 автомашин. Кроме того, из-за погодных условий на трассе «Нур-Султан-Петропавловск» случились два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет», – сказал Т.Уали.

    По его словам, оповещения о закрытии и открытии дорог будут обновляться каждый час. В настоящее время закрыта трасса «Нур-Султан-Караганда». Министерство по чрезвычайным ситуациям, совместно с другими уполномоченными органами, проводит работу по спасению людей, оставшихся на дорогах. Более 60 единиц специальной техники и около 300 человек занимаются расчисткой дорог. Всего по РК было закрыто 14 участков автодорог в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях.

    Ранее о ситуации на автодорогах Казахстана рассказал журналистам заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК подполковник гражданской защиты Жомарт Аскаров.


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