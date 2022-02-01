Владельца спортивной секции в столице обокрал его «компаньон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию по факту кражи обратился владелец спортивной секции по улице Аманат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже задержан. Им оказался 28-летний приятель потерпевшего, с которым ведутся деловые отношения. По словам задержанного, заранее зная где лежат ключи от помещения, он около 04.00 часов ночи проник в здание «Академии бокса» и взломал сейф, где лежали наличные. Путем повреждения замка подручными инструментами, он похитил 2,5 млн. тенге и 5 сотовых телефонов разных марок.

По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует собственникам объектов малого и среднего бизнеса быть бдительными. Во избежание краж устанавливайте охранные сигнализации и камеры видеонаблюдения.