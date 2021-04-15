Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За организацию концерта владельцу гостиничного комплекса Rixos Water World Aktau предстоит выплатить штраф в размере 2 миллионов 333 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау. По данным пресс-службы акимата города, за нарушение карантинных требований органами санитарно-эпидемиологического надзора на владельца крупного объекта предпринимательства «Rixos Water World» наложен штраф в размере 800 месячных расчётных показателей.

«Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей», - сообщили в акимате города.

Напомним, вопреки коронавирусу и закону в отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы.