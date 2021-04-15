РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За организацию концерта владельцу гостиничного комплекса Rixos Water World Aktau предстоит выплатить штраф в размере 2 миллионов 333 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау. По данным пресс-службы акимата города, за нарушение карантинных требований органами санитарно-эпидемиологического надзора на владельца крупного объекта предпринимательства «Rixos Water World» наложен штраф в размере 800 месячных расчётных показателей.

    «Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей», - сообщили в акимате города.

    Напомним, вопреки коронавирусу и закону в отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы.


    Теги:
    Коронавирус в РК Закон и право Бизнес Акимат Общество Мангистауская область
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!