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Владельца магазина застрелили в ЗКО
18 Июля 2022 22:15

Владельца магазина застрелили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Предприниматель был убит выстрелом в голову. Орудие преступления было найдено во дворе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

18 июля в пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали подробности преступления.

Мужчина был владельцем магазина. Труп бизнесмена с признаками насильственной смерти был обнаружен 15 июля в 22.00 городе Аксай. Тело мужчины было найдено в прихожей его дома по улице Ихсанова. Предприниматель был убит выстрелом в голову.

Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез гладкоствольного одноствольного ружья неизвестной марки. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК «Убийство».





Фото: mgorod.kz

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