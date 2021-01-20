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Владельца казино приговорили к четырем годам тюрьмы в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Января 2021, 10:02
Владельца казино приговорили к четырем годам тюрьмы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершено досудебное расследование в отношении организатора незаконного игорного бизнеса на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В ходе следствия доказано, что житель города Алматы незаконно открыл и содержал игорное заведение (электронное казино), организовал незаконный игорный бизнес с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 31,1 млн тенге.

Согласно статьи 6 части 2 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» деятельность электронного казино и интернет-казино на территории Республики Казахстан запрещена.

В ходе осмотра помещения сотрудниками ДЭР были изъяты: 4 игровых терминала, 52 единицы компьютерной техники с приложениями позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса, а именно онлайн-азартные игры с поддержкой функции приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ст. 307 ч.3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, что деятельность казино и игорных заведений ограничена в связи с карантинными мерами. Штраф почти в 1 миллион тенге грозит владельцу казино, работавшего на карантине в Капшагае.


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