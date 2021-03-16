Вкусный Наурыз: о праздничных казахских блюдах рассказали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в преддверии Наурыза в литературно-мемориальном музее Федора Достоевского накрыли дастархан и рассказали о главных блюдах этого долгожданного весеннего праздника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Это «вкусное» мероприятие прошло в рамках программы «Рухани жаңғыру». В одном из залов сотрудники музея установили стол с короткими ножками, а вокруг все застелили национальными лоскутными одеялами. Здесь же можно было увидеть самовар и сундуки с орнаментами.

Главными гостями этой праздничной встречи стали представительницы казахского культурного центра «Айша Биби». Расположившись за круглым дастарханом, бабушки в национальных костюмах пробовали блюда, в их числе и Наурыз-коже, и с радостью делились рецептами.

«Наурыз-коже - это главное блюдо праздника. Он является символом достатка и изобилия, а состоит из семи ингредиентов», — напомнила председатель казахского культурного центра Айман Бокпасарова.

В свою очередь Камшат Абдилкызы рассказала о способах приготовления баурсаков. Бабушка знает огромное количество их рецептов. При этом она отметила, что и форма баурсаков тоже имеет большое значение.

«Раньше в тесто для баурсаков добавляли только яйца. В итоге они долго хранились и не портились. Как-то одного из родственников призвали в армию. Для того, чтобы в пути он не проголодался, мы и напекли ему такие баурсаки», — рассказала Камшат апа.

Заведующая отделом массовой работы музея Ф. Достоевского Салтанат Сексембаева отметила, что встреча прошла очень познавательно и интересно. Ведь в беседе приняли участие и молодые домохозяйки. Девушки рассказали бабушкам о своих рецептах и признались, что готовить национальные блюда сейчас стало намного проще, так как все ингредиенты можно свободно купить в магазинах. Но от этого они стали еще более вкуснее, считают участницы.

После того, как бабушки рассказали обо всех секретах праздничного дастархана, они прочитали бата, тем самым пожелав всем казахстанцам добра, здоровья, счастья и мирного неба над головой.