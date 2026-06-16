В КТЖ объяснили, почему билеты на поезд иногда дороже авиаперелетов

Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК „Қазақстан темір жолы“ Ануар Ахметжанов на брифинге в Правительстве объяснил, почему в отдельные периоды стоимость ж/д билетов может быть выше авиаперелетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, при сравнении цен важно учитывать сезонность и период покупки билетов.

— Здесь очень важно говорить о том, в какие периоды проводятся сравнения. Я бы хотел отметить, что билеты на железнодорожные перевозки круглогодично стоят одинаково. То есть мы, вне зависимости от сезона и времени суток, сохраняем единую цену… Ежегодно происходит индексация в соответствии с условиями договора, заключенного с Министерством транспорта. В этом году с 1 апреля стоимость билетов была повышена на 7%, — сообщил Ахметжанов.

При этом он заявил, что индексация оказалась ниже уровня инфляции — 12%.

— Теперь, что касается сравнения с ценами на авиабилеты. Это очень важно. Я думаю, вы прекрасно знаете, что в определенные периоды, когда нет пикового сезона, цены на авиабилеты могут быть сопоставимыми. Может быть, где-то железнодорожные билеты будут даже дороже. Но если взять пиковые периоды, цены на авиабилеты доходят до 70, 80 и 100 тысяч тенге. Я думаю, что здесь правильнее сравнивать средние показатели по году и в разные сезоны. Поэтому я хочу еще раз сказать, что у нас цена стабильна на протяжении всего года, — подчеркнул замглавы КТЖ.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил решить проблему нехватки и стоимости билетов на популярные курортные направления в Казахстане.