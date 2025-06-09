В Колумбии совершили покушение на кандидата в президенты

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, потенциальный кандидат в президенты на выборах в 2026 году, борется за жизнь в больнице после того, как в него выстрелили во время предвыборного мероприятия в Боготе в субботу. В политика стрелял 15-летний подросток, его сразу задержали.

Покушение на члена оппозиционной консервативной партии «Демократический центр» произошло во время предвыборного мероприятия в общественном парке в столичном районе Фонтибон.

39-летний сенатор успешно перенес операцию, сообщила его жена Мария Клаудия Таразона.

Политик был в критическом состоянии после того, как в него выстрелили три раза — как сообщается, дважды в голову. По данным AFP, медики сказали, что Урибе два ранения в голову и одно в колено.

Генпрокуратура Колумбии сообщила, что «несовершеннолетний в возрасте до 15 лет был задержан с огнестрельным оружием типа пистолета Glock (9 мм)».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с провокационным утверждением.