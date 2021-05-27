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    16:44, 27 Май 2021 | GMT +6

    ВКО выделено 124,8 млрд тенге на медицинскую помощь населению

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Восточно-Казахстанской области выделено 124,8 миллиарда тенге на медицинскую помощь населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В указанной сумме 75,8 миллиарда тенге предназначено для бесплатной гарантированной медицинской помощи и по линии обязательного медицинского социально страхования - 48,9 миллиарда тенге.

    Об этом сообщил руководитель филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжан Абилов.

    «В этом году для казахстанцев будет доступна амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь. Основная часть финансирования будет направлена на сохранение здоровья детей. Также предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам, которые занимаются борьбой с COVID-19. В январе 5 346 работников медицины получили дополнительную оплату в размере 695,9 миллиона тенге. В феврале 7 115 медицинских работников получили дополнительную оплату в размере 695,9 миллиона тенге. В марте медицинским сотрудникам было выплачено 600,1 миллиона тенге», – сказал Г. Абилов.

    По его словам, фонд продолжает работу по защите прав пациентов. Для этого работают 1 406 центров связи, мобильное приложение Qoldau 24/7 и страница Saqtandyrybot в Telegram.


    Теги:
    Здравоохранение Социальная поддержка Восточно-Казахстанская область Общество
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