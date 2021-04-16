ВКО - в «желтой» зоне: санврач региона подписал новое постановление

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал постановление «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

Постановлением ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения продлеваются в ВКО с 19 апреля по 3 мая 2021 года.

Акимам городов и районов необходимо сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова и районов, кроме того, осуществлять охрану и контроль общественного порядка в Усть-Каменогорске, Семее в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей - 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск - 23, город Семей - 17).

Продолжат работу 2 санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области, 1 санпост - со стороны Карагандинской области, 4 санпоста на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 единице).

Лица, прибывающие из зоны высокого риска («красной» зоны), при пересечении санитарных постов обязательно должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которой прошло не более трех суток (72 часа). Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих.

Постановление предусматривает перевод на дистанционный режим работы школ, не отвечающих установленным требованиям санитарных правил к работе в режиме карантина, и обеспечение 100% внеплановой проверки школ по каждому зарегистрированному случаю заболевания школьников и персонала объектов образования, обучающихся (работающих) в офлайн-режиме.

Работодателям (государственных органов, организаций, предприятий, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса) нужно обеспечить введение дифференцированного графика работы для недопущения скученности граждан в «часы пик»: утром (с 8:00 до 10:00 часов), вечером (с 18:00 до 20:00 часов), а также перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

В регионе запрещены организация, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому.

Восточноказахстанцам разрешено перемещение по улицам и посещение скверов, парков, площадей, набережных, прогулочных зон при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

Однако лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим домашней самоизоляции. Они могут выходить из дома в аптеки, следовать на работу (для работающих), учреждения для получения выплат, пенсии и др., оплаты коммунальных услуг, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять, обращаться за медпомощью и «в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью».

Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

- на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках;

- в закрытых помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, а также объектах, деятельность которых разрешена;

- в общественном транспорте, в том числе такси;

- здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением либо больному коронавирусной инфекцией COVID-19;

- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией, больным с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель) либо имеющим положительные результаты ПЦР- или экспресс-тестирования.

Жители ВКО также не должны забывать о социальном дистанцировании не менее 2 метров при нахождении и передвижении на открытом воздухе (на улице, вне дома), а также в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, либо объектах, деятельность которых разрешена, за исключением членов семьи.

Нахождение без медицинских или тканевых масок не влечет ответственность в следующих случаях:

- дети в возрасте до 5 лет;

- лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом на спортивных и игровых площадках, в скверах, парковых зонах, набережных и других, специально предназначенных местах, не более 5 человек, при соблюдении социальной дистанции;

- при приеме пищи в местах общественного питания, при соблюдении социальной дистанции;

- лица, имеющие медицинские противопоказания:

- в личном транспорте (одному или с членами одной семьи);

- за пределами населённого пункта (на природе) одному или с членами одной семьи;

- при курении разрешенных табачных изделий, в местах, не запрещенных законодательством, при соблюдении социальной дистанции.

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 как лица с высоким эпидемическим риском распространения COVID-19 обязаны:

- подписать, получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина и соблюдать требования домашнего карантина;

- соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

- не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

- не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

- предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц из числа близких контактов;

- незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

- выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

- соблюдать удаленный мониторинг нахождения на домашнем карантине;

- соблюдать требования постановлений.

Настоящее постановление вступает в силу с 19 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля ВКО вошел в «желтую» зону.