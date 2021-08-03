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    14:10, 03 Август 2021 | GMT +6

    ВКО в купальный сезон спасен 21 человек, четверо из них дети

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По причине халатного отношения граждан к вопросам безопасного отдыха в области растет статистика по гибели людей на воде. На сегодняшний день зарегистрирован 31 такой факт, 8 из погибших были дети. Все случаи были зарегистрированы в необорудованных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В купальный сезон спасен 21 человек, 4 из них дети.

    Постановлением акима Восточно-Казахстанской области установлено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях региона. Решением сессии ВКО маслихата определены 64 участка и места, запрещенных для купания.

    «Совместно с сотрудниками полиции выявлено 78 нарушителей по статье 364 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» - «Нарушение правил общего водопользования» и 270 нарушителей по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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