ВКО в купальный сезон спасен 21 человек, четверо из них дети

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По причине халатного отношения граждан к вопросам безопасного отдыха в области растет статистика по гибели людей на воде. На сегодняшний день зарегистрирован 31 такой факт, 8 из погибших были дети. Все случаи были зарегистрированы в необорудованных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В купальный сезон спасен 21 человек, 4 из них дети.

Постановлением акима Восточно-Казахстанской области установлено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях региона. Решением сессии ВКО маслихата определены 64 участка и места, запрещенных для купания.

«Совместно с сотрудниками полиции выявлено 78 нарушителей по статье 364 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» - «Нарушение правил общего водопользования» и 270 нарушителей по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.



