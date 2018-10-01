ВКО и российский Алтай свяжет дорога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консул Республики Казахстан в Омске Конысбек Жусупбеков посетил Республику Алтай и встретился с главой региона Александром Бердниковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в РФ.

Стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних связей и развития сотрудничества.

Александр Бердников рассказал о специфике региона, об основных аспектах социально-экономического развития. Он сообщил, что Республика Алтай активно развивает сотрудничество с приграничной Восточно-Казахстанской областью, между регионами заключено соответствующее соглашение.

Он отметил, что Республика Алтай - многонациональный и многоконфессиональный регион, представители более 90 национальностей и основных мировых конфессий живут здесь в мире и согласии. Более 6% населения региона составляют казахи, Кош-Агачский район является территорией их компактного проживания.

«В начале ноября состоится очередная встреча глав наших государств, главной темой которой станет обсуждение сотрудничества в сфере туризма. В Республике Алтай это направление является одним из ведущих, в прошлом году мы приняли более 2 млн гостей, и их число постоянно растет. После строительства дороги на Казахстан, которое сейчас обсуждается на самом высоком уровне, наше взаимодействие в этом и других аспектах будет усилено», - сказал Александр Бердников.

Конысбек Жусупбеков выразил уверенность, что Горный Алтай, где сохранились первозданные уголки дикой природы, востребован у туристов из Казахстана. Он подчеркнул, что дорога между Республикой Алтай и Восточно-Казахстанской областью позволит не только нарастить турпоток между территориями, но и будет способствовать развитию торгово-экономических отношений в целом.

«Восточно-Казахстанская область - это промышленный регион. В свою очередь, у нас налажено производство мяса, молока, другой экологически чистой продукции. Строительство дороги откроет для наших территорий самые широкие перспективы для взаимодействия в этой и других отраслях», - сказал руководитель республики.

Подводя итоги встречи, стороны выразили надежду на продолжение и укрепление сотрудничества.