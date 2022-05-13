Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Включить воспитателей частных детсадов в список участников жилищных госпрограмм предложили в РК
13 Мая 2022 13:13

Включить воспитателей частных детсадов в список участников жилищных госпрограмм предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечить соцпакетом воспитателей частных детских садов просит Казахстанская Ассоциации непрерывного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане законодательно указано, что воспитателям детских садов положены выплаты и надбавки за квалификацию, но в бюджете на эти цели деньги не закладывают. Акимат государственным детским садам как-то из местного бюджета дает. В итоге воспитатель ищет любую лазейку, чтобы попасть в государственный детсад. Плюс воспитатели государственных детских садов получают по льготным условиям квартиры, а работающие в частных детсадах не получают. Хотя бы арендное жилье, льготные кредиты можно же сделать для наших воспитателей. Какая разница, где он работает, сегодня здесь, а завтра там, он же тоже воспитатель», - сказала на специальной пресс-конференции председатель Казахстанской Ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова.

Представители Ассоциации предлагают включить воспитателей частных детских садов в список участников жилищных госпрограмм.

Ранее сообщалось, что за все годы функционирования не было организовано курсов повышения квалификации для воспитателей частных детских садов.

Казахстанская Ассоциация непрерывного образования считает нецелесообразным предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан о введении лицензирования на деятельность дошкольных организаций, так как это не решит проблемы с качеством предоставляемых населению услуг. По мнению предпринимателей, работающих в этой области, эта мера никак не повлияет на контроль качества предоставляемых услуг, а только создаст дополнительные барьеры для МСБ, что может привести к закрытию ряда частных дошкольных организаций и увеличению числа теневых детских садов.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Десять заключенных пострадали в массовой драке в колонии Уральска
Около 1,5 тыс. мальчиков назвали Рамазаном в Казахстане во время поста
Частные детсады Казахстана просят государство помогать в обучении воспитателей
Премьер-Министр РК прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область
Частные детские сады выступили против введения лицензирования
Сотрудники акимата Костаная перечислили деньги для пострадавших от пожара
Появилась онлайн-услуга получения или продления статуса кандаса
Размеры выплат из госфонда соцстрахования дополнительно повысили с 1 апреля
Популярное
Немецкие компании намерены перейти из России в Казахстан
Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника
Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Две новые станции метро откроют в Алматы в июне
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая
Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года
Самую высокую зарплату получают учителя в Нур-Султане и Алматы
Превышение концентрации сажи в воздухе зарегистрировали в СКО
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау
Архив