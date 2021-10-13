Включить реку Жайык  в число объектов особого госзначения просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Затянувшийся период маловодья становится причиной сложной ситуации в хозяйственно-питьевом водоснабжении и экономики западных областей Казахстана. Река Жайык (Урал) катастрофически быстро пересыхает. Не мелеет, а именно пересыхает. Происходящее можно назвать катастрофой», - отметил мажилисмен Дюсенбай Турганов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что похожая ситуация и с другими малыми реками этого региона.

В частности, пересыхает нижнее устье реки Уил, входящей в группу малых рек Атырауской области. В связи с пересыханием русла реки Уил, пересыхают и приходят в негодность подземные источники пресной воды, при этом поисково-разведочные работы ведутся недостаточно активно. Флора и фауна подвергается деградации и угрожает исчезновением пастбищных угодий. В результате, в ряде районов Атырауской области уже сложилась критическая ситуация.

«Например, 8 сельских округов Кызылкогинского района испытывают острый дефицит воды. Район, с населением более 18 тысяч жителей обеспечивается водой только из одного подземного пресноводного месторождения Тайсойганского песчаного массива, запасы которого уже истощаются. И в скором времени, такая ситуация может привести к необходимости переселения более 18 000 жителей района Кроме этого, до сих пор реку Жайык не включили в число водных объектов особого государственного значения. Хотя есть согласие государственных органов с данным предложением и оно не требует никаких финансовых затрат», - подчеркнул депутат.