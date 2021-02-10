Включить реку Жайык в число объектов особого государственного значения предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов призвал Премьер-Министра РК Аскара Мамина обратить внимание на проблему маловодья в Жайык-Каспийском бассейне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы потенциал развития западного региона Казахстана с населением более чем 2 млн человек значительно пострадал в связи с затянувшимся периодом маловодья в Жайык-Каспийском бассейне. Антропогенная деятельность, отсутствие повсеместной практики вторичного использования воды на технологические нужды крупными нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями, несогласованное, в обход международной Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков, строительство водоемов на территории России привели и ведут к еще большему ухудшению экологического состояния бассейна реки Жайык», - сказал Дюсенбай Турганов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, последствия маловодья привели к проблемам водоснабжения населенных пунктов в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, наблюдается опустынивание лиманных сенокосов и пастбищ, сельские жители вынуждены избавляться от домашнего скота по причине отсутствия корма и источников водопоя.

«Пойма реки Жайык почти полностью деградирована и утратила свои качества для нереста осетровых пород рыб Каспийского моря. По мнению ученых, по причине деградации пойменных лесов за последние 15 лет площадь нерестилищ сократилась на 80%, с 958 га до 197 га, что привело к сокращению воспроизводства осетровых как в реке Жайык, так и в Каспийском море. В соответствии со статьей 20 Водного кодекса, 17 лет назад постановлением Правительства Республики Казахстан № 59 от 21 января 2004 года в число водных объектов особого государственного значения вошли Каспийское море, озера Балхаш, Зайсан, Алаколь и река Иртыш. Однако река Жайык, которая по своей длине является третьей рекой в Европе и уже на протяжении трех лет имеет водность в три раза меньше от среднемноголетних значений, в этот список не вошла», - констатировал депутат.

Для решения проблемы мажилисмен предложил следующее:

- предоставить полную информацию о конкретных принимаемых мерах по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне, в том числе о принимаемых, совместно с сопредельным государством мерах для решения проблем с маловодьем;

- включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения, так как она оказывает доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и поэтому требует особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности;

- ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы, с включением в нее требований согласования строительства гидротехнических сооружений и режима работы водохранилищ;

- в соответствии со статьей 103 Водного кодекса Республики Казахстан разработать план перехода на систему оборотного водоснабжения крупными промышленными объектами региона;

- разработать программу сохранения малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.