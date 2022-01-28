Включить реку Урал в перечень водных объектов госзначения предложили в Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов сообщил о том, что ведомство предложило включить Урал в перечень водных объектов государственного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В водной сфере нет такого понятия, как особо охраняемые территории. Это в лесной сфере. Но, что касается Урала, у нас есть перечень водных объектов государственного значения, у которых особый режим хозяйствования. Сейчас мы ведем научное обоснование, чтобы реку Урал включить в перечень водных объектов государственного значения. Соответственно будет лучшее отношение к реке со стороны государства и хозяйствование будет вестись по-другому. Работа ведется», - прокомментировал Серик Кожаниязов.
Ранее на площадке СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов прокомментировал ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал.
- Ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал прокомментировали в Минэкологии
- Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища «Сардоба» - Минэкологии РК
- Минэкологии предложило реорганизовать «Казводхоз» в акционерное общество
- Об увеличении финансирования природоохранных пропусков в канале Сатпаева высказались в Минэкологии РК
- В южных регионах используется 97% всей поливной воды – Минэкологии
- Компания «Жамбыл су» оштрафована почти на пять млн тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана