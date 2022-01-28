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Включить реку Урал в перечень водных объектов госзначения предложили в Минэкологии РК

28 Января 2022 19:02
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Включить реку Урал в перечень водных объектов госзначения предложили в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов сообщил о том, что ведомство предложило включить Урал в перечень водных объектов государственного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В водной сфере нет такого понятия, как особо охраняемые территории. Это в лесной сфере. Но, что касается Урала, у нас есть перечень водных объектов государственного значения, у которых особый режим хозяйствования. Сейчас мы ведем научное обоснование, чтобы реку Урал включить в перечень водных объектов государственного значения. Соответственно будет лучшее отношение к реке со стороны государства и хозяйствование будет вестись по-другому. Работа ведется», - прокомментировал Серик Кожаниязов.

Ранее на площадке СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов прокомментировал ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал.


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#Экология   #Минэкологии   #Природа   #Вода  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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