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Включить работников коммунальных служб в список претендентов на госжилье просят депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
5 Октября 2022, 14:35
Включить работников коммунальных служб в список претендентов на госжилье просят депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработать программы льготного кредитования по приобретению жилья для работников коммунальных служб попросил депутат Мажилиса Бауржан Сартбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил задачу создания единой жилищной программы. Президент отметил, что после завершения жилищных программ «Баспана хит» и «7-20-25» необходимо разработать единую жилищную программу. Теперь в рамках новой жилищной программы необходимо учитывать интересы социальных групп, ранее не охваченных государственными программами. К этой категории относятся работники государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения и другие», - сказал Бауржан Сартбаев, озвучивая депутатский запрос.

Депутат добавил, что помимо программ приобретения коммерческого жилья, работники бюджетной сферы могут встать в очередь на коммунальные или государственные квартиры из коммунального жилищного фонда или индивидуального жилищного фонда (в этот фонд входят квартиры, арендованные акиматами).

«Для этого необходимо постоянное проживание в соответствующем населенном пункте, в котором он зарегистрирован. В этой связи считаю, что представители коммунальных служб, работа которых обеспечивает безопасность и жизнедеятельность населенных пунктов и регионов в целом, не должны остаться вне льготных программ по приобретению жилья. Летом 2022 года в рамках встреч с избирателями на предприятиях «Астана су арнасы», «Казводхоз» был затронут вопрос о сотрудниках, которые трудятся на протяжении многих лет. К примеру, сотрудники водоканала имени Каныша Сатпаева не могут участвовать ни в одной из государственных программ по приобретению жилья. Такая же проблема возникает и в таких организациях, как государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Резерв», относящееся к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Целью деятельности данного предприятия является сохранение государственного материального резерва. Здесь тоже работники не могут встать в очередь на получение муниципального или государственного жилья, а специальных льгот для них на приобретение коммерческого жилья нет, так как они не относятся ни к какой категории», - пояснил Бауржан Сартбаев.

Деятельность этих учреждений, по его словам, осуществляется за счет государственной дотации, уровень заработной платы работников несколько ниже, чем у специалистов коммерческого сектора.

Исходя из вышеизложенного, депутат просил рассмотреть следующие предложения:

- включение работников коммунальных служб в список лиц, претендующих на получение государственного жилья;

- создание программ льготного кредитования для приобретения жилья для работников коммунальных служб;

- обеспечение молодых специалистов коммунальных предприятий семейными общежитиями.


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