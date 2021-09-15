Включить детей-сирот в участники жилищной программы «Бақытты отбасы» предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 3 года жилье из государственного жилищного фонда получили лишь около 3 тыс. лиц по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Об этом сообщила мажилисмен Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 3 года жилье из государственного жилищного фонда получили лишь около 3 тыс. лиц из свыше 59 тыс. лиц, состоящих в очереди на получение жилья по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», - сказала Айгуль Нуркина на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнула, что данная категория граждан также относится к социально-уязвимым слоям населения, и для них также затруднительно приобрести собственное жилье по обычным условиям ипотечного займа.

«В этой связи, считаем целесообразным включить в списки участников программы «Бақытты отбасы» категорию «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», - предложила Айгуль Нуркина.