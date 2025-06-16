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    14:45, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Включат ли неквалифицированных работников в состав гражданских служащих в Казахстане

    На сегодня в Казахстане насчитывается 288 тысяч неквалифицированных работников. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Включат ли неквалифицированных работников в состав гражданских служащих в Казахстане
    Фото: freepik.com

    — В соответствии с Трудовым кодексом, гражданским служащим, работающим за счёт средств государственного бюджета, выплачивается единовременное пособие на оздоровление (в размере должностного оклада), а также предоставляется ежегодный оплачиваемый основной трудовой отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. При этом, согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, к категории гражданских служащих не относятся неквалифицированные работники, деятельность которых не требует специального образования и профессиональной подготовки, — отметил вице-премьер.

    По его словам, квалификация таких работников определяется специальной комиссией на основе тарифно-квалификационных характеристик. При этом, вся система оплаты труда, включая надбавки и дополнительные выплаты (за исключением оздоровительного пособия), распространяется и на неквалифицированных работников.

    — В настоящее время количество неквалифицированных работников составляет 288 тысяч человек. Их включение в состав гражданских служащих и предоставление пособий на оздоровление потребует дополнительных средств из республиканского бюджета — 28,7 млрд тенге в 2025 году. В связи с этим данный вопрос будет рассматриваться с учётом возможностей государственного бюджета, — резюмировал Ермек Көшербаев.

    Ранее мы писали о том, что 10 акиматов не воспользовались правом повысить зарплаты гражданским служащим.

    Теги:
    Работа Ермек Кошербаев Рынок труда
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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