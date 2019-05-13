Вклеивание фотографий детей в паспорта родителей отменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК вносятся поправки в законодательство страны по отмене вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при совместном выезде за границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Казахстане выдача биометрических паспортов (с электронным чипом) начата в 2009 году.

Записи о детях в паспорт родителя, внесенные вручную, не содержат биометрических данных и нередко создают проблемы при пересечении границы либо возврату граждан обратно, отмечают в МВД РК.

Во всем мире совершенствуются прохождение паспортно-визового контроля, форма установления личности и внедряются документы с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.).

В странах, наиболее популярных у казахстанцев (США, Великобритания, ОАЭ, Италия, Испания, Франция, Чехия, Словения, Хорватия, Греция, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Швеция, Китай, Южная Корея и другие) наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями, обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Отмена вклеивания фотографий в паспорта родителей связана, прежде всего, с защитой детей, которые могут оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу, пояснили в ведомстве.

Паспорт ребенку необходим только для поездки за границу. На территории республики личность ребенка подтверждается свидетельством о рождении, а взрослого - удостоверением личности. С приближением летних каникул МВД рекомендует родителям, планирующим поездку с детьми за границу, заранее позаботиться об оформлении им паспорта для свободного пересечения границ других стран.