11 Мая 2022 14:52

Вкладчики Сбербанка могут перевести вложения в другие банки до 12 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбербанк Казахстана может осуществлять любые операции до 12 июля текущего года. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о Сбербанке, то для него до 12 июля есть право проводить и осуществлять любые операции для клиентов, в том числе в иностранной валюте», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Спикер отметила, что этот процесс называется «сворачивание операции».

«То есть, они могут в этот период депозиты и вклады юридических и физических лиц, в том числе в иностранной валюте, переводить в другие банки. Сам клиент может обратиться и перевести в другой банк, и эти операции будут выполняться», - пояснила М. Абылкасымова

Все операции в национальной валюте, по ее словам, могут осуществляться и после введения санкций.

«Есть ограничения по предоставлению нового финансирования, есть ограничения по ведению корсчетов в иностранных банках, ведению корсчетов в иностранной валюте. В целом такие меры существенно ограничивают деятельность банка. Мы наблюдали значительный отток средств из трех российских банков в другие казахстанские банки. Понимая, что такие ограничения будут существенно влиять на деятельность банка, Сбербанк Казахстана и ВТБ банк также проводят работу по поиску новых клиентов для смены собственника банка. После того, как они определят потенциального инвестора, Агентство со своей стороны также будет оказывать содействие для их вывода из санкционного списка», - резюмировала М. Абылкасымова.