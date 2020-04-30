Вкладчики не должны волноваться из-за колебаний доходности – глава ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов рассказал о колебаниях инвестиционной доходности в марте-апреле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций - в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций - в долларах США», - сказал в ходе онлайн-брифинга Жанат Курманов.

В марте, по его словам, произошло укрепление курса доллара США с 381 до 448 тенге. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, обеспечила прирост пенсионных активов за март месяц на 541,9 млрд тенге.

В первой половине апреля, наоборот, произошло укрепление курса тенге к доллару США с 448 тенге до 425 тенге. Соответственно, сложилась отрицательная валютная переоценка пенсионных активов в размере 179,7 млрд тенге, в этот период наблюдалось снижение инвестиционного дохода.

«Во второй половине апреля чистый инвестиционный доход снова изменился. Сегодня 30 апреля курс доллара США снизился до 424,64 тенге. Это снова повлияет на переоценку инвестиций в иностранной валюте. Однако, с начала года предварительно можно сказать, что инвестиционный доход на начало мая будет положительным и превысит 0,5 трлн тенге. Вкладчики не должны волноваться из-за колебаний доходности в марте и апреле. Пенсионные активы инвестируются на долгосрочный период, поэтому в международной практике принято оценивать инвестиционную доходность за период не менее года», - подытожил спикер.