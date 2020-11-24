Вкладчики ЕНПФ накопили на своих счетах 12,6 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 ноября 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,6 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЕНПФ, за год с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 года сумма увеличились более чем на 2 трлн тенге, или на 20%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 17%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 305,7 млрд тенге (рост составил 24%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) достигла 2,16 млрд тенге (рост 11%).

Отметим, что с начала 2020 года по состоянию на 1 ноября на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,1 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличилось более чем на 1 млн единиц, превысив 11,7 млн.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 867,05 млрд тенге, что превысило показатели за 10 месяцев 2019 года на 67,1 млрд, или 8%.

Выплаты составили 155,3 млрд тенге.