Вклад в Великую Победу: как Казахстан помогал фронту во время ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В годы Великой Отечественной войны Казахстан занял ведущее место в производстве различных металлов, в обрабатывающей и легкой промышленности. В Казахстан были перебазированы многие заводы из России иУкраины. Таким образом, страна превратилась в мощный арсенал фронта. Как казахстанская земля помогала фронту во время Великой Отечественной Войны, читайте в материале МИА «Казинформ».

За годы войны Казахстан из всех стран постсоветского пространства производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. За все это время тружениками было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.

Говоря о роли страны в военное время, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «МИР» особо отметил, что в первые месяцы войны в Казахстан были перебазированы крупнейшие промышленные предприятия из оккупированных регионов России, Украины, Беларуси. Это предприятия цветной металлургии, легкой, пищевой, текстильной промышленности.

«В Казахстан было эвакуировано в целом 220 заводов и фабрик. Почему именно Казахстану выпала эта роль? Думаю, здесь решающую роль сыграло несколько важных факторов. Прежде всего, это промышленно-индустриальный потенциал республики. Наличие природных ресурсов позволило в Казахстане еще до войны создать мощную топливно-энергетическую и сырьевую базу (…). Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден», - говорил Касым-Жомарт Токаев.

Действительно, много фактов касательно того, что в Казахстане из-за эвакуации различных предприятий стала развиваться промышленная база. Как отмечается в исторических фактах, в то время страна не располагала большими благоприятными условиями для размещения промышленности. Однако с приходом войны были вынуждены образоваться новые отрасли в промышленной индустрии, и за ее годы производство значительно выросло в стране. Свыше 700 тысяч человек было мобилизовано в промышленность. В открытых данных отмечается, что в годы Великой Отечественной войны в Казахстан были эвакуированы 220 фабрик легкой и пищевой промышленности.

Так, какими же являлись ключевыми промышленными объектами того времени, которые расположились в Казахстане?

Одним из крупных эвакуированных объектов стал знаменитый Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ). История завода начинается с ноября 1941 года. Среди сотен эвакуированных с европейской части СССР заводов были три цеха Луганского паровозостроительного завода. На их базе и был создан АЗТМ. В феврале 1942 года было смонтировано и запущено оборудование, а уже в марте завод стал выпускать оборонную продукцию для фронта: полным ходом шло изготовление боеприпасов. Основной продукцией завода являлся массовый выпуск артиллерийских снарядов, мин крупного калибра зажигательных и крупных бетонобойных авиабомб и других видов боеприпасов. А по состоянию на 1 апреля 1943 года в Казахстане работало 35 заводов и предприятий, выпускавших военное снаряжение и боеприпасы. Уже после войны, в 1946 году, завод перешел на мирное производство и начал выпускать прокатное оборудование. С 1951 года продукция завода выходит на мировой рынок.

За свою 79-летнюю историю АЗТМ от выпуска оборонной продукции, перешел к тому, что сейчас продукция тяжелого машиностроения АО «АЗТМ» обеспечивает оборудованием металлургическую, горнодобывающую, нефтепромысловую, энергетическую и другие отрасли промышленности.

Тем временем североказахстанский завод АО «ЗИКСТО» в годы войны производил вооружение для Военно-морского флота и Вооруженных сил.

История завода началась в 1895 году в Москве. Тогда вблизи Симонова монастыря инженер Александр Бари построил «Котельный завод А. В. Бари», на котором производили стальные котлы, резервуары, металлоконструкции и другие клепаные изделия. После революции завод национализировали и переименовали в «Государственный котельный завод «Парострой». С началом Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, завод под №239 был эвакуирован в Казахстан, город Петропавловск. Тогда же на север Казахстана эвакуировали первую партию рабочих и служащих, в количестве 240 человек. Уже 18 сентября был запущен первый станок. К концу ноября в Петропавловск эвакуировали весь завод. На предприятии было развернуто производство вооружения для ВМФ и Вооруженных сил.

Как пишут в архивных документах, по решению Исполнительного Комитета Северо-Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1942 года для строительства заводов проводилась мобилизация неработающего населения.

В целом, в годы войны завод выпускал 13 видов военной продукции. В послевоенный период, до 1980-х годов, завод был крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса страны. В начале 2000-х годов начали выпускать машины и оборудование для сельхозтехники, нефтегазового комплекса, энергетики. Завод начал специализироваться в области производства железнодорожной техники - освоили выпуск запасных частей к грузовым вагонам и ремонт самих вагонов. В 2008 году началось производство грузовых вагонов. Сейчас основным направлением деятельности АО «ЗИКСТО является производство и ремонт грузовых вагонов.

В город Актюбинск (ныне Актобе) в годы войны был эвакуирован Московский рентгеновский завод. В нынешнее время завод носит название Актюбрентгеном. В годы войны предприятие выпускало подрывные машинки и рентгенаппараты.

С августа по декабрь 1941 года на территорию Актюбинской области были перебазированы промышленные предприятия из Витебска, Днепропетровска, Москвы.

В октябре 1941 года в Актюбинск был эвакуирован Московский рентгеновский завод. Постановлением исполкома Актюбинского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Актюбинского обкома КП (б) Казахстана от 12 ноября 1941 года заводу было выделено одно из лучших зданий – двухэтажное здание пединститута, где проходили курсы повышения квалификации партработники и педагоги. Здание было построено в 1934 году, его площадь составляла более 3 тысяч квадратных метров. В последующие годы и до недавнего времени там размещалось заводоуправление, сейчас там размещен торговый дом «Арай».

Завод выпускал медицинские рентгеновские аппараты трех видов: походные, переносные и диагностические стационарного типа. Все три типа аппаратов строго поставлялись главному санитарному управлению Красной Армии для нужд действующей армии и тыловых госпиталей. На заводе выпускалась и военная продукция – основным видом были подрывные машинки типов ПМ-1, ПМ-2 для инженерных войск саперных частей и партизанских отрядов.

Кроме производства подрывных машинок, заводчане помогали фронту, сдавая деньги и собирая подарки для фронтовиков. На заводе в это время работали 125 рабочих и 81 инженерно-технический работник, много было женщин и подростков. На 1 января 1944 года молодежь до 19 лет составляла 52%, подростки до 16 лет – 9,3%, а женщины – 56%.

В город Уральск также были эвакуированы предприятия. 14 предприятий военного и гражданского назначения были переведены в город. Одним из них является нынешний Уральский завод «Зенит». Основа завода была положена в 1921 году в Ленинграде.

Как отмечается в документах, перевезенное в 1941 году предприятие носило наименование «Завод №231», а почтовый адрес его был «Почтовый ящик 38».

На 1 января 1942 года завод имел 178 различных станков и другое оборудование. Коллектив рабочих и служащих состоял из 709 человек. Перед заводом была поставлена задача - продолжать выпуск продукции для Военно-морского флота, а также освоить выпуск ряда изделий для сухопутных войск. Завод №231 выпускал торпеды, приборы для торпед, артиллерийские снаряды, производил ремонт техники. Фабрика «Красный октябрь», мясокомбинат, рыбоконсервный завод и другие предприятия перешли на изготовление обмундирования, консервов и другого продовольствия, а также табака.

В июле-августе 1942 года были изготовлены и испытаны первые образцы электрической торпеды. Первая партия новых торпед была отправлена на Северный флот в начале 1943 года, а всего за годы войны заводом было отправлено флоту 303 торпеды ЭТ-80.

Всего за годы войны заводом было поставлено флоту около 4 000 мин различных типов. На минах подорвалось 213 судов противника, в том числе 103 боевых корабля. Практически каждый двадцатый из них подорвался на мине, изготовленной заводом №213.

В апреле 1943 года молодые работники завода, совместно с молодёжью Уральска, собрали 102 500 рублей на постройку авиационной эскадрильи «Комсомол Казахстана». До конца 1941 года фронту было направлено около 28,5 тысяч взрывателей различных типов, 4000 фосфорно-кальциевых патронов, несколько тысяч приборов для авиации.

В годы войны ряд предприятий Семея выпускали для фронта продукцию по специальному заданию.

В архивных документах КГУ «Центр документации новейшей истории» в ВКО сообщается, что в 1941 году мясоконсервный комбинат, судоремонтный завод и многие артели приступили к выпуску товаров по спецзаданию. Уже в августе этого года промышленность города выпускала для фронта свыше 60 наименований изделий, среди них медицинские препараты, меховые жилеты, тулупы, маскировочные костюмы.

Большой вклад внес в те годы Семипалатинский мясоконсервный комбинат имени М.И. Калинина. В частности, в документе от 22 октября 1942 года сообщается, что коллектив предприятия взял обязательства перевыполнить план. В сентябре этого же года комбинат изготовив 505 тонн колбасных изделий вместо 200, а цех пищевых концентратов обеспечил гороховой мукой на 135,3 %. При этом консервный завод впервые за время своего существования в сентябре 1942 года дар рекордную выработку - 4650 туб консервов и тем самым перевыполнил план на 109 %. В целом комбинат выполнил план на 103,2%, а по соцобязательству должен выполнить 104%, то есть всего не недовыполнил на 0,8%. Через год мясоконсервный комбинат назвали одним из крупнейших в Семипалатинской области, прозвав его мясным гигантом всесоюзного значения. Ведь осенью 1943 года уже свыше миллиона солдат были ежедневно обеспечены пайками этого мясокомбината. В тоже время на комбинате наладили выпуск жидкого гематогена, препаратов от болезней печени, инсулина и даже начали изготавливать мыло из технического жира и каустической соды.

Кроме того, в архивных документах имеются сведения, что в 1941 году Семипалатинский судоремонтный завод решено было переоборудовать под производство мин М-50. Однако предприятие не было приспособлено к изготовлению точных изделий, поэтому в освоении и в производстве мин возникли большие трудности. Дело в том, что завод, не имел станочного оборудования, годного для производства боеприпасов. Однако, несмотря на это, Государственный Комитет Обороны СССР поставил задачу, чтобы в сентябре 1941 года выпустить на заводе порядка 500 мин. На предприятиях области было изыскано 9 станков, а также силами сотрудников завода были изготовлены приспособления для обработки деталей и построены сушильные, термические печи. В архивных документах сообщается, что чертежи по изготовлению мин завод получил лишь в октябре. После группа специалистов из Семипалатинска отправилась в Москву, для того, чтобы изучить производство мин. По возвращению в чертежи были внесены изменения для упрощения их выпуска. Удалось ли изготовить мины на заводе - неизвестно. В найденных архивных документах лишь сообщается о трудностях, с которыми столкнулись специалисты во время запуска производства.

В Семее в годы Великой Отечественной войны было налажено производство и уникальной молочно-кислой пасты для лечения раненых солдат в госпиталях города.

Производить пасту стали на Семипалатинской областной молочно-испытательной лаборатории. В частности, ее применяли для лечения пациентов самого крупного в городе эвакуационного госпиталя №3593.

В архивных письмах говорилось, что произведенная в Семипалатинске паста являлась хорошим лечебным средством для лечения гнойных ран. Она готовилась на обычном молоке и не требовала для своего изготовления дефицитных медикаментов. При этом пасту можно было готовить в любом месте, где имелась чистая комната, автоклав, термостат и микроскоп, а также специалист по молочному делу. Кроме того, заведующий лаборатории пишет, что данная паста имеет положительные действия по лечению ожогов и обморожений, отмечая, что ацидофилин также дает прекрасные результаты по лечению воспалительных процессов в гинекологии. Специалист при этом напоминает, что ацидофилин большую роль играет при лечении поносов, дизентерии и брюшного тифа в летнее время. В архивном письме подчеркивается, что паста поможет быстро поднять на ноги тысячи бойцов и поэтому необходимо развернуть работу по ее применению в Семипалатинской области, как в госпиталях, так и в ветлечебницах. Так как препарат можно еще использовать для лечения гнойных ран животных во время посевной компании.

Ныне действующая Талдыкорганская швейная фабрика «Ажар» в Алматинской области имеет также военную историю. История фабрики начинается с промартели «Красный Октябрь» Талдыкорганского облпромсовета, созданной на основании Устава кооперативной промысловой артели, зарегистрированного горфинотделом в 1933 году. В годы Великой Отечественной войны все производство, как и впрочем и все другие предприятия того времени, было перенаправлено на выпуск продукции для фронта.

Швейный цех в то время выпускал обмундирование для фронтовиков - шинели, телогрейки, белье. Оборудование в то время было все ручное - ножные швейные машинки, утюги на угле весом 5-10 килограммов.

Сегодня это старейшее предприятие является флагманом легкой промышленности не только края Жетысу, но и всей республики. Конвейеры фабрики «Ажар» выпускают следующий ассортимент швейных изделий: форменное обмундирование и вещевое имущество для силовых структур РК, спецодежду для национальных компаний и предприятий, костюмы мужские, женские, детские, школьную форму, мягкий инвентарь и другие изделия.

В годы Великой Отечественной войны Карагандинская область не оставалась в стороне в индустриальной сфере. Область давала четверть всей продукции тяжелой промышленности СССР. Согласно архивным данным, за годы войны в Карагандинскую область переселились около 23 тысяч человек.

В Карагандинской области в июле 1941 года были открыты эвакуационные пункты.

Два самых известных карагандинских бренда — уголь и конфеты — получили свое развитие именно в годы Великой Отечественной войны.

Из Астрахани в 1942 году прибыло оборудование, на котором и начали производство кондитерских изделий. Открытая, без обертки карамель штамповалась на двух ручных прессах, масса для ее приготовления варилась на простейших конфорках, отапливаемых углем. После войны в 1947 году карамельное производство в Караганде получило статус кондитерской фабрики. Конфеты Караганды — знаменитый на весь Союз продукт. Сегодня его несколько потеснили конкуренты, но «сладкая» фабрика остается гордостью города. Сейчас уже трудно сказать, в каком объеме, и какие марки конфет выпускались в годы войны. Удивляет сам факт, что производство не останавливалось даже в тяжелое время. Помимо этих крупных предприятий, существовало множество мелких производств, где самоотверженно трудились карагандинцы. Все они работали под девизом «Всё для фронта! Всё для Победы!».

В октябре 1941 года из Украины в Караганду был эвакуирован Ворошиловградский завод угольного машиностроения имени А.Я. Пархоменко, на базе которого был построен завод горного оборудования, его продукция шла на рудники и шахты Караганды, Западной Сибири, Дальнего Востока. Завод имени Пархоменко и Кольчугинский завод цветного проката имени Орджоникидзе, производившие горно-шахтное оборудование, изготавливали также боеприпасы для армии, о чем стало известно лишь в 90-х годах, когда рассекретили многие документы.

Несколько предприятий были эвакуированы и в Акмолинскую область. Так, к примеру, в сентябре 1941 года в город Акмолинск прибыло оборудование Мелитопольского станкостроительного завода. На новом месте завод значился под №317. На предприятии выпускались 45-миллиметровые осколочные снаряды, мины и гранаты. 20 ноября 1941 года была выдана первая продукция – партия осколочных снарядов.

Осенью 1941 года в Кокшетау были эвакуирован Подольский завод швейных бытовых машин. В эшелонах вместе с оборудованием завода прибыли рабочие и их семьи. Для размещения оборудования Подольского завода Кокшетауским механическим заводом были в срочном порядке подготовлены несколько площадок в центре города.

За всю войну заводом было отправлено 700 вагонов военной продукции, изготовлено 25 тысяч швейных машин промышленного типа, на 7 млн рублей запасных частей для сельскохозяйственных машин. За образцовое выполнение задания коллективу завода было вручено переходящее Красное знамя.

В 1941 году был эвакуирован из города Мичуринска Тамбовской области в город Макинск Акмолинской области завод «Автотрактодеталь» им. Ленина. Уже к октябрьским праздникам коллективом завода по производству поршневых колец им. Ленина были выпущены поршневые кольца для танков, автомобилей и тракторов. За годы войны завод выпустил свыше 50 млн поршневых колец всех марок, снабдив ими механизированные и танковые части действующей армии, тракторные бригады в тылу, выращивающие хлеб.

Стоит отметить, что в Казахстан были эвакуированы не только промышленные предприятия, но и также госпитали, где оказывали помощь и осуществляли лечение больных и раненых в тылу. Под госпитали отдавали помещения больниц, здание Дома пионеров, школы.

Так, к примеру, в Северо-Казахстанской области в январе-феврале 1942-го года развернули пять эвакуационных госпиталей. Три из них располагались в Петропавловске.

Как говорится в архивных данных, базой для госпиталей были Петропавловская физиолечебница, первая советская больница. В городе первых раненых принимал эвакогоспиталь №3813, образованный в 1941 году из выпускников фельдшерско-акушерской школы. Он размещался в зданиях центра города, удаленных друг от друга на 1,5-2 км. В нем, в основном, были люди с психоневрологическими заболеваниями и контуженные.

К весне 1942-го года в Петропавловске развернули 3 эвакогоспиталя на 2120 коек. 21 июля 1941 года сформировался госпиталь №3595. Туда поступали раненые с нейрохирургическими, челюстно-лицевыми, глазными и отоларингологическими заболеваниями. Каждые две недели составляли план массовой работы с расчетом, чтоб все раненые бойцы, командиры и политработники, находящиеся в госпитале, были в центре внимания политработников и медицинского персонала. Госпиталь расформировали в марте 1943-го года. В середине июня 1942 года в трех госпиталях Петропавловска насчитывалось более двух тысяч раненых бойцов и командиров. Кадры среднего медицинского персонала пополнялись за счет выпускников школы медсестер города Петропавловска, врачи приезжали из других городов.

Тем временем в Семее в годы Великой Отечественной войны под эвакуационные госпитали отводились лучшие и более приспособленные здания. В зданиях педагогического училища и финансового техникума был размещен сортировочный госпиталь № 3592. Отсюда на дальнейшее лечение раненые фронтовики направлялись в другие госпитали, которые размещались в зданиях партийных курсов, физиоинститута, территориальной больницы, сельскохозяйственного техникума, в клубе имени Кирова, профтехучилище мясокомбината и Березовском доме отдыха. Так говорится в сборнике документов КГУ «Центр документации новейшей истории» в ВКО.

Один из крупных госпиталей № 3593 на 600 коек располагался в трехэтажном кирпичном здании бывшего зооветинститута в Семипалатинске. В это время сооружение принадлежало партийному вузу. В декабре 1941 года число раненых превысило 700. В феврале 1942 года количество коек пришлось увеличить ещё 100.

В военное время в Карагандинской области работали шесть эвакуационных госпиталей, четыре из них непосредственно в городе.

Как и во многих городах для этих целей были приспособлены лучшие здания Карагандинской области: фельдшерско-акушерская школа, учительский институт, бывшие здания горкома партии, комбинатов «Карагандауголь», «Шахтострой», клуба железнодорожной станции «Сортировка». Эвакогоспиталь № 3970/3971 размещался с 1941 по 1944 годы в здании бывшего учительского института по ул. Ерубаева, 16. Сейчас здесь находится здание института «Болашак».

Еще один эвакогоспиталь № 3972 занял (1941–42 гг.) здание 1-й городской клинической больницы. Двухэтажное здание первой городской клинической больницы города Караганды по ул. Сакена Сейфуллина, 13, в котором в 1941-1942 гг. в трех хирургических отделениях размещался эвакогоспиталь №3972, является памятником, связанным с Великой Отечественной войной. Это лечебное учреждение было укомплектовано лучшими медицинскими кадрами, хорошо оснащено необходимым больничным оборудованием. Единовременно здесь на излечении находилось до 300 раненых.

Эвакогоспиталь № 1776 находился на проспекте Советском, 20 (ныне пр. Бухара жырау). Здание было построено в 1938 году. Одним из первых сооружений в Новом городе Караганды было фундаментальное большое трехэтажное здание сегодняшней областной клинической больницы на 720 коек по пр. Советский, 19 (ныне пр. Бухар Жырау).

Эвакуационные пункты считались стратегически важными объектами. Благонадежность врачей и бойцов проверяли спецотделы.

Как пишут в книге «Тыловые эвакогоспитали Казахстана и Республик средней Азии(саво)», в 1945 году число госпиталей продолжало уменьшаться. Их количество составляло к тому периоду 11 в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Семипалатинской, Южно-Казахстанской областях и Алматы. Раненые получали такие виды специализированной помощи, как ортопедотравматологическая, протезная, нейрохирургическая, челюстно-лицевая, психоневрологическая, терапевтическая, туберкулезная.

В годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек.