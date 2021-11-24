Вклад казахстанской молодежи в популяризацию страны отметила Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева приняла участие в республиканском молодежном форуме «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добро пожаловать на республиканский молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары». Скоро мы отметим самый главный праздник нашей страны - День Независимости. В этом году мы преодолеем 30-летний рубеж независимости страны, который имеет историческую важность и значение для нашей страны. Конечно, мы не просто сумели достичь успеха. За 30 лет развития, как отмечает Елбасы, наряду с достижениями встречались и трудности», - сказала Аида Балаева в ходе молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары».

«Тем не менее, благодаря усилиям Первого Президента страны - Елбасы Независимый Казахстан своевременно определил свой стратегический курс развития. В результате мы быстро преодолели трудности и встали на путь развития. Поэтому сегодня такие слова «Елбасы» и «Независимость» стали созвучны, одинаковыми понятиями», - подчеркнула министр.

Также Аида Балаева отметила вклад казахстанской молодежи в популяризацию нашей страны на международном уровне.

«Сегодня во всем мире все меньше людей спрашивают: «Где Казахстан, какая это страна?». Об этом свидетельствуют достижения в различных сферах. Очень много талантливой молодежи, которая вносит неоценимый вклад в популяризацию нашей страны на глобальном уровне. В музыке - Димаш Кудайберген, Мария Мудряк, Данелия Тулешова, Иманбек Зейкенев, завоевавший премию «Грэмми», в спорте - Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы, Данияр Елеусинов, международный гроссмейстер Жансая Абдималик, один из авторов отечественной вакцины, молодой ученый Кайсар Табынов. Этот список можно продолжать. Это, безусловно, - результат постоянной поддержки руководства страны талантливой молодежи», - сказала глава МИОР РК.

Ранее в ходе мероприятия Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана, отметив, что на будущее поколение возлагаются особые надежды.