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    09:33, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В Кызылорде задержали лидера преступной группы

    В Кызылорде задержали лидера преступной группы
    Фото: Polisia.kz

    В мае в Кызылорде МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведена специальная операция по задержанию лидера и участников преступной группы, негативно влиявших на криминогенную обстановку в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    — Следует отметить, что задержанию предшествовала длительная оперативная разработка. Сбор доказательств их бандитской деятельности затруднялся наличием множественных преступных связей. По всем фактам проводятся проверки. Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках. Также проверяется их причастность к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы, изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Теги:
    МВД РК Кызылорда Полицейские Регионы Казахстана Полиция Борьба с преступностью КНБ Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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