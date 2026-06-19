В Китае обнаружили новый вид пернатого динозавра возрастом 120 млн лет
Китайские палеонтологи описали новый вид пернатого динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Находка предоставляет новые данные для изучения происхождения полета у динозавров и эволюции современных птиц.
Исключительно хорошо сохранившиеся окаменелые останки были обнаружены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На скелете отчетливо сохранились отпечатки перьев, покрывавших почти все тело животного.
Результаты исследования опубликованы в журнале Vertebrata PalAsiatica. Ученые установили, что найденный динозавр является единственным известным на сегодняшний день представителем группы пеннарапторов, близкой к современным птицам, у которого одновременно присутствовали крупные перья на задних конечностях и необычайно длинные веерообразные хвостовые перья. Хвост состоял примерно из 16 перьев и внешне отдаленно напоминал павлиний.
Новый вид отнесен к семейству дромеозавридов из отряда тероподов, в который также входят велоцираптор и микрораптор. По словам исследователей, сочетание крупных маховых перьев на передних конечностях с хорошо развитыми перьями на лапах и хвосте ранее не встречалось ни у одного известного динозавра.
Ученые считают эту особенность важным ключом к пониманию того, как развивалась способность к полету у динозавров и каким образом появились современные птицы.
Руководитель исследовательской группы, академик Китайской академии наук Сюй Син присвоил новому виду название Changzhousaurus sinensis в честь города Чанчжоу в провинции Цзянсу. Город известен активной популяризацией палеонтологии и развитием научно-познавательного туризма.