В Казахстане живет более 200 тысяч этнических немцев — Президент Бундесрата Германии Анке Релингер

— Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе. Какие приоритеты Вы видите для развития двустороннего сотрудничества в ближайшие годы?

— Казахстан — ключевой партнер Германии в Центральной Азии. Наши страны связывает многолетняя история сотрудничества, однако с момента последнего визита Президента Бундесрата Германии в Казахстан прошло уже 22 года. Мне приятно способствовать укреплению отношений между нашими странами. Дружеские связи между Казахстаном и Германией во многом поддерживаются за счет более 200 тысяч этнических немцев, живущих в Казахстане, и более 800 тысяч выходцев из Казахстана, переехавших в Германию. Мы стремимся развивать сотрудничество через культурный обмен, продвижение немецкого языка и работу таких учреждений, как Немецко-казахстанский университет в Алматы и немецкие партнерские школы в стране. Кроме того, нас очень интересует расширение экономических отношений с Казахстаном.

— Центральная Азия становится регионом растущей геополитической и экономической значимости. Какую роль Германия отводит этому региону в своей внешней политике?

— Геополитическое и экономическое значение Центральной Азии возрастает. Как Президент Бундесрата, представляющий интересы федеральных земель Германии, я считаю Казахстан ключевым партнером в регионе. Казахстан играет важную роль в обеспечении стабильности и политической надежности в регионе. Кроме того, он является движущей силой экономического развития Центральной Азии, и Германия готова к сотрудничеству — например, в таких сферах, как энергетическая безопасность и водород, а также в промышленности и горнодобывающем секторе.

Для Германии стабильные политические и экономические отношения прежде всего основываются на верховенстве закона и уважении к фундаментальным ценностям, важным для Европы. Казахстан демонстрирует положительное движение в реализации реформ — таких как отмена смертной казни, создание Конституционного суда и меры по борьбе с коррупцией.

Фото: Акорда

— Казахстан активно развивает «зеленую» энергетику. Насколько привлекателен потенциал страны в сфере водорода и возобновляемых источников энергии для немецкого бизнеса?

— Водород и возобновляемые источники энергии — это будущее. И не только потому, что это важно для защиты климата, но и потому, что это экономически выгодно. Считаю, что у Казахстана и Европы есть значительный потенциал для углубления сотрудничества в данной сфере, особенно в условиях текущей трансформации европейской энергетической политики.

Особенно в сфере водорода проекты, такие как «Hyrasia One», демонстрируют стратегическую важность, которую может иметь Казахстан для климатически нейтрального энергетического будущего. Партнерство, основанное на географическом расположении Казахстана и технологических возможностях Германии, способно сформировать новые ориентиры устойчивого энергоснабжения на международном уровне. Большой интерес немецких компаний к этому потенциалу подтверждается делегацией бизнесменов, сопровождавшей меня в этой поездке в Казахстан. Мы также ведем переговоры с представителями бизнеса и организациями, такими как Центральноазиатская палата внешней торговли.

— Учитывая новую стратегию ЕС по Центральной Азии, как Вы оцениваете потенциал укрепления транспортной и энергетической взаимосвязи между Европой и регионом?

— ЕС принял новую стратегию по Центральной Азии, и мы с большим интересом следим за возможностями укрепления транспортной и энергетической взаимосвязи между Европой и регионом.

Благодаря своему географическому положению и роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, Казахстан является ключевым партнером в реализации этого потенциала. Энергетическое взаимодействие представляет собой приоритетное направление в данном контексте. Проекты в области водорода, которые мы хотим развивать совместно, являются наглядным примером того, как такие связи могут быть реализованы на практике. Помимо энергетического сектора, все большее значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры в целях укрепления торгово-экономического взаимодействия.

Мой визит направлен на укрепление диалога и стимулирование нового этапа взаимодействия. Многие немецкие компании по праву считают Казахстан стабильной и надежной площадкой, особенно в условиях геополитических изменений в мире. Ключевым вопросом здесь является инвестиционная безопасность, которая требует надежных условий: правовой стабильности, поддержки со стороны властей и четкого распределения ответственности.

Напомним, ранее Глава государства провел встречу с Анке Релингер.