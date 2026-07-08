В Казахстане запускают MedHub HAQ для развития медицинского ИИ

MedHub HAQ станет площадкой для развития медицинских стартапов, безопасного обмена обезличенными данными и внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение. Проект презентовали 8 июля в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одной из ключевых задач MedHub HAQ станет создание условий для развития медицинских стартапов, которым сегодня сложно выходить на рынок. Об этом на презентации рассказала основатель и CEO проекта Тогжан Кожалы. По ее словам, платформа будет развиваться по трем направлениям: поддержка стартапов, создание рынка обезличенных медицинских данных и цифровизация здравоохранения.

— Медицинские стартапы развиваются по другому сценарию. Им необходимо работать с клиниками, соблюдать требования информационной безопасности и иметь доступ к данным, на основе которых создаются решения. Сегодня таких условий практически нет, поэтому наша задача — создать эту инфраструктуру и работать с государством над совершенствованием законодательства, — сказала Тогжан Кожалы.

После вступления в силу Цифрового кодекса появится возможность законного обмена обезличенными данными. По словам Кожалы, ими смогут пользоваться стартапы и научные институты для исследований и разработки новых технологий.

— Мы создаем платформу обмена обезличенными данными — своего рода маркетплейс. Это будут только легитимные и безопасные данные без персональной информации. Во всем мире рынок данных уже стал многомиллиардной отраслью, и мы хотим, чтобы такое направление появилось и в Казахстане, — отметила она.

Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

Еще одним направлением проекта станет работа с врачами. По словам основателя MedHub HAQ, цифровые технологии должны быть инструментом поддержки специалистов.

— Мы хотим сделать врачей своими союзниками. Искусственный интеллект — это помощник в диагностике и принятии решений, который позволяет повысить качество медицинской помощи, а не заменить специалиста, — подчеркнула Кожалы.

Она также отметила, что около 50% стартапов, поступающих в Министерство здравоохранения, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, крупнейшие хабы страны, связаны с медициной. Однако многие из них не получают достаточных возможностей для масштабирования. В качестве примера Кожалы привела проект, в который вложили 10 млн тенге, а после поддержки он получил возможность выйти на аудиторию 9 тысяч школ Казахстана.

Одним из таких проектов стала платформа E-Осмотр, которая занимается цифровизацией профилактических осмотров школьников. Руководитель компании Алия Утегенова рассказала, что система объединяет медицинское оборудование и казахстанскую цифровую платформу, анализирующую результаты обследований.

Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

— Наше оборудование автоматически получает 15 показателей здоровья, после чего данные поступают в казахстанскую систему. Искусственный интеллект не ставит диагноз, а помогает врачу обратить внимание на возможные отклонения и подготовить рекомендации для родителей, — рассказала Утегенова.

По ее словам, система измеряет температуру, давление, проводит ЭКГ, исследование сердца и легких, видеоосмотр ЛОР-органов, дерматоскопию, а также фиксирует рост и вес ребенка. Такое оборудование уже используется в 78 странах мира.

Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

Кроме того, платформа позволяет отказаться от бумажного документооборота и снизить риск ошибок при обработке данных.

— Сейчас результаты осмотров заполняются вручную, затем их переносят в информационные системы, что создает риск ошибок. Мы автоматизируем этот процесс: ребенок получает электронную карту здоровья, а врач работает с готовыми цифровыми данными. Погрешность у оборудования есть, но она значительно ниже, чем при ручном вводе информации, — отметила Утегенова.

В MedHub HAQ рассчитывают, что развитие такой инфраструктуры позволит ускорить внедрение цифровых решений в медицину и создать новые возможности для отечественных разработчиков и исследователей.