В Казахстане внедрили AI-помощника для работы со статистикой

Бюро национальной статистики запустило виртуального помощника «AI Stat», который помогает быстро находить данные, работать с отчетностью и получать доступ к цифровым сервисам без обращения в контакт-центр, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, сервис на базе искусственного интеллекта упрощает работу со статистической информацией. Он помогает ориентироваться в отчетности, находить нужные данные и пользоваться цифровыми услугами Бюро без обращения в контакт-центр.

Проект прошел пилотирование в апреле 2026 года. По его итогам расширена база знаний, улучшены алгоритмы обработки запросов, а также повышены точность и полнота ответов.

«AI Stat» интегрирован в экосистему цифровых сервисов и работает в диалоговом формате, сопровождая пользователя на ключевых этапах. Он консультирует по вопросам статистической отчетности, помогает при заполнении форм и снижает риск ошибок. Также сервис облегчает поиск данных и навигацию по ресурсам, включая Кабинет респондента.

Кроме того, помощник формирует перечень обязательных статистических форм «Бегунок» по БИН или ИИН, подбирает коды ОКЭД и при необходимости направляет обращения в контакт-центр. Это позволяет автоматизировать часть процессов и ускорить доступ к информации.

По сути, сервис выполняет функции первой линии поддержки, снижая нагрузку на операторов и сокращая время получения данных для бизнеса и граждан.

— Пользователи все чаще ожидают быстрый и простой доступ к данным. «AI Stat» является частью цифровой трансформации Бюро и развития AI-решений в государственном секторе. Он позволяет получать ответы по вопросам статистики в несколько кликов, без необходимости разбираться в сложной структуре сервисов. Это первый этап, и в дальнейшем мы будем расширять сценарии использования и функциональность помощника, — отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Сервис уже доступен на казахском и русском языках. В дальнейшем планируется запуск англоязычной версии.

