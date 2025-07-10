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    11:54, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане утвердили военно- и служебно-прикладные виды спорта

    Министр туризма и спорта Республики Казахстан приказом от 30 июня 2025 года утвердил перечень военно-прикладных, служебно-прикладных, технических и иных видов спорта, передает агентство Kazinform.

    В Казахстане утвердили перечень военно- и служебно-прикладных видов спорта
    Фото: МО РК

    В перечень включены:

    Военно-прикладные виды спорта

    • Военно-спортивное многоборье
    • Легкая атлетика и ускоренное передвижение
    • Лыжный спорт
    • Метание гранаты
    • Прикладное плавание
    • Преодоление полосы препятствий
    • Стрельба из табельного оружия
    • Упражнение на специальных снарядах
    • Армейский рукопашный бой

    Служебно-прикладные виды спорта

    • Президентское многоборье
    • Служебное многоборье
    • Қазақ күресі
    • Дзюдо
    • Рукопашный бой
    • Унифайт
    • Спортивное и боевое самбо
    • Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия
    • Пожарно-спасательный спорт
    • Практическая и тактическая стрельба из боевого и стрелкового оружия.

    Технические виды спорта

    • Автомобильное многоборье

    Приказ вступает в силу с 20 июля 2025 года.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Военные спортсмены Казахстана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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