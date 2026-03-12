В Казахстане утвердили форму сотрудников органов по защите прав детей
Приказом министра просвещения РК утверждены правила обеспечения, ношения одежды установленного образца сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, сотрудники обеспечиваются одеждой установленного образца в постоянное пользование, которая закрепляется за ними и учитывается до истечения установленного срока пользования.
Комплект одежды включает: поло с коротким рукавом, поло с длинным рукавом, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка.
Обеспечение, хранение, учет и списание одежды осуществляются структурным подразделением регионального уполномоченного органа, курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
Обеспечение одеждой установленного образца осуществляется по штатной численности сотрудников.
Для бесперебойного снабжения, а также для удовлетворения дополнительных потребностей, связанных с подгонкой и корректировкой размеров, и для создания резерва формируются переходящие запасы одежды установленного образца.
Одежда подлежит учету как на бумажных, так и на электронных носителях (автоматизированный учет).
Для списания одежды установленного образца в региональном органе приказом руководства создается специальная комиссия, в состав которой входят должностные лица структурных подразделений. Количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
Списанию с баланса подлежат предметы одежды, находящиеся в эксплуатации с истекшими сроками носки, а также имущество с истекшим сроком хранения. Списание осуществляется путем составления и утверждения акта на списание предметов формы установленного образца.
Срок ношения одежды исчисляется с момента выдачи сотрудникам: поло с коротким и длинным рукавом — 1 год, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка — 3 года.
В случае порчи или утери одежды не по вине сотрудника составляется акт списания с указанием причины, после чего выдается новая форменная одежда.
Приказ вступает в силу с 22 марта 2026 года.
