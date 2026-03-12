В Казахстане утвердили форму сотрудников органов по защите прав детей

Согласно документу, сотрудники обеспечиваются одеждой установленного образца в постоянное пользование, которая закрепляется за ними и учитывается до истечения установленного срока пользования.

Комплект одежды включает: поло с коротким рукавом, поло с длинным рукавом, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка.

Обеспечение, хранение, учет и списание одежды осуществляются структурным подразделением регионального уполномоченного органа, курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности.

Обеспечение одеждой установленного образца осуществляется по штатной численности сотрудников.

Для бесперебойного снабжения, а также для удовлетворения дополнительных потребностей, связанных с подгонкой и корректировкой размеров, и для создания резерва формируются переходящие запасы одежды установленного образца.

Одежда подлежит учету как на бумажных, так и на электронных носителях (автоматизированный учет).

Для списания одежды установленного образца в региональном органе приказом руководства создается специальная комиссия, в состав которой входят должностные лица структурных подразделений. Количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

Списанию с баланса подлежат предметы одежды, находящиеся в эксплуатации с истекшими сроками носки, а также имущество с истекшим сроком хранения. Списание осуществляется путем составления и утверждения акта на списание предметов формы установленного образца.

Срок ношения одежды исчисляется с момента выдачи сотрудникам: поло с коротким и длинным рукавом — 1 год, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка — 3 года.

В случае порчи или утери одежды не по вине сотрудника составляется акт списания с указанием причины, после чего выдается новая форменная одежда.

Приказ вступает в силу с 22 марта 2026 года.

