В Казахстане утилизировали 351,9 тысячи тонн отходов

Деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов в стране осуществляли 846 субъектов в 2025 году, включая организации и индивидуальных предпринимателей, передает агентство Kazinform.

Подавляющее большинство предприятий — частные, тогда как государственные и компании с иностранным участием занимают незначительную долю.

Всего за год было собрано и транспортировано 4 095 091 тонна коммунальных отходов, без учета самовывоза — 5 465 071 тонна. Из этого объема более двух миллионов тонн приходится на отходы домохозяйств.

Наибольшие объемы зафиксированы в Алматы (883 636 тонн) и Астане (571 789 тонн), что отражает высокую концентрацию населения и экономической активности в этих городах.

Структура отходов

Основную долю составляют смешанные отходы — 3,2 млн тонн. Также значительные объемы приходятся на отходы уборки улиц, пищевые отходы, макулатуру, пластик и отходы рынков.

Переработка и сортировка

Из общего объема собранных отходов более 2,8 млн тонн было направлено напрямую на полигоны, свыше одного миллиона тонн — передано перерабатывающим предприятиям и сторонним организациям.

На сортировочные объекты поступило более 4,6 млн тонн отходов, из которых отсортировано 1,53 млн тонн. В качестве вторичного сырья выделено около 74,9 тыс. тонн, еще почти 399 тыс. тонн направлено на дальнейшую переработку.

Среди отсортированных фракций преобладают макулатура, пластик, пищевые отходы и стеклобой.

Захоронение отходов

На начало года на полигонах уже находилось более 49,2 млн тонн отходов. В течение 2025 года дополнительно было захоронено почти 2,9 млн тонн, а общий объем достиг 52,1 млн тонн.

Совокупная проектная мощность полигонов в стране составляет 130,8 млн тонн при общей площади 27,85 кв. км.

Утилизация

За год в Казахстане было утилизировано около 352 тыс. тонн отходов. Основная часть пришлась на прочие виды утилизации, а также строительные работы на полигонах.

В недавнем интервью в подкасте BIZDIÑ ORTA управляющий директор АО «Жасыл Даму» Данияр Байгараев заявил, что переработка отходов в стране должно быть выгодным. Также по его словам, в Казахстане разрабатывают пилотный проект цифровизации системы вывоза отходов. Как отмечает Данияр Байгараев, проект станет основой для дальнейшего развития отрасли.