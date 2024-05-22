Несмотря на снижение, инфляция в Казахстане все еще находится выше целевого уровня. Об этом сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Нацбанка, в 2023 году мировая экономика продемонстрировала сдержанный рост на фоне слабого роста торговли и инвестиций в условиях геополитического противостояния и проводимой центробанками жесткой монетарной политики ввиду высокой инфляции.

— Инфляция во многих странах, несмотря на замедление, оставалась выше таргета. Это требовало со стороны центральных банков поддержание повышенных процентных ставок. Международный валютный фонд прогнозирует для большинства стран возвращение к таргету инфляции не ранее 2025 года, — сказал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что несмотря на внешнеэкономическую турбулентность, в 2023 году Казахстану удалось обеспечить более чем двукратное снижение инфляции при достижении максимального экономического роста за последние 10 лет — 5,1%.

— На фоне стабилизации внешних цен, проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка и антиинфляционных мер Правительства инфляция снизилась до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года, — сообщил А. Баймагамбетов.

Тренд на стабилизацию инфляционных процессов позволил Нацбанку реализовать пространство для постепенного снижения базовой ставки в 2023 году на 100 б. п., с 16,75% до 15,75% и в т. г. — еще на 100 б. п., до 14,75%