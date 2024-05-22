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    17:17, 22 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане сохраняются проинфляционные риски — Нацбанк РК

    нацбанк
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Несмотря на снижение, инфляция в Казахстане все еще находится выше целевого уровня. Об этом сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Нацбанка, в 2023 году мировая экономика продемонстрировала сдержанный рост на фоне слабого роста торговли и инвестиций в условиях геополитического противостояния и проводимой центробанками жесткой монетарной политики ввиду высокой инфляции.

    — Инфляция во многих странах, несмотря на замедление, оставалась выше таргета. Это требовало со стороны центральных банков поддержание повышенных процентных ставок. Международный валютный фонд прогнозирует для большинства стран возвращение к таргету инфляции не ранее 2025 года, — сказал Акылжан Баймагамбетов.

    Он отметил, что несмотря на внешнеэкономическую турбулентность, в 2023 году Казахстану удалось обеспечить более чем двукратное снижение инфляции при достижении максимального экономического роста за последние 10 лет — 5,1%.

    — На фоне стабилизации внешних цен, проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка и антиинфляционных мер Правительства инфляция снизилась до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года, — сообщил А. Баймагамбетов.

    Тренд на стабилизацию инфляционных процессов позволил Нацбанку реализовать пространство для постепенного снижения базовой ставки в 2023 году на 100 б. п., с 16,75% до 15,75% и в т. г. — еще на 100 б. п., до 14,75%

    — Однако, несмотря на снижение инфляции, она все еще находится выше целевого уровня. Сохраняются проинфляционные риски. Внутренний спрос, инфляционные ожидания, повышение регулируемых цен, последствия аномальных паводков требуют особого внимания, — сказал спикер.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Экономика Инфляция
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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