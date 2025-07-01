В Казахстане планируют расширить выдачу газовых ваучеров

«Пунктом 64 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2024 года закреплено внедрение инструмента „Социальный кошелек“, обеспечивающего оказание социальной помощи на принципах справедливости, открытости и эффективности», — говорится в документе.

Также по решению Правительства от 1 апреля 2025 года Министерству энергетики и фонду «Самрук-Қазына» поручено расширить уже апробированный механизм выдачи газовых ваучеров через «Социальный кошелёк».

Проект совместного приказа, подготовленного министерствами энергетики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты, а также министерством национальной экономики, предусматривает распространение этого подхода на все газифицированные регионы Казахстана.

Планируется, что масштабирование начнётся после официального опубликования приказа и продлится до 30 июня 2026 года.

«Конкретной целью является масштабирование пилотного проекта по предоставлению ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи на все газифицированные регионы страны», — уточняется в документе.