В Казахстане пересматриваются подходы к предоставлению социальной помощи

— Мы внедряем принцип социальной справедливости. Согласно Конституции, все граждане равны. Однако на практике существует региональная диспропорция: в мегаполисах соцполитика реализуется намного эффективнее, чем в селах и отдаленных районах. Чтобы выровнять эту ситуацию, мы полностью пересматриваем подходы, — подчеркнула С. Жакупова в кулуарах Сената.

Министр пояснила, что государство отказывается от жесткой категоризации. Например, если одна мать — многодетная, а вторая воспитывает одного ребенка и не имеет средств к существованию, приоритет будет отдан той, кто действительно нуждается.

— Это и есть социальная справедливость. Не звание, а жизненная ситуация будет играть ключевую роль, — сказала Жакупова.

По ее словам, пилотные проекты уже запущены в Шымкенте и Карагандинской области. В планах — масштабирование, но для этого требуется проработка информационных и правовых механизмов.

Министр также прокомментировала ситуацию с так называемой «шестой категорией» семей — теми, у кого уровень жизни позволяет им самостоятельно развиваться:

— В этих семьях более 800 тысяч человек. Их среднедушевой доход превышает четыре прожиточных минимума, есть по два и более автомобиля, объекты недвижимости. Поддержка им не требуется — и именно эта категория попадает под реформу. Остальные могут не беспокоиться, — добавила министр.

Ранее стало известно, что свыше 370 млрд тенге выплачено в 2025 году в виде пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком.