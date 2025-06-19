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    11:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане пересматриваются подходы к предоставлению социальной помощи

    Социальная политика в Казахстане переходит к новому формату — помощь будет оказываться не по формальному признаку, а с учетом реального уровня нуждаемости. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Freepik

    — Мы внедряем принцип социальной справедливости. Согласно Конституции, все граждане равны. Однако на практике существует региональная диспропорция: в мегаполисах соцполитика реализуется намного эффективнее, чем в селах и отдаленных районах. Чтобы выровнять эту ситуацию, мы полностью пересматриваем подходы, — подчеркнула С. Жакупова в кулуарах Сената.

    Министр пояснила, что государство отказывается от жесткой категоризации. Например, если одна мать — многодетная, а вторая воспитывает одного ребенка и не имеет средств к существованию, приоритет будет отдан той, кто действительно нуждается.

    — Это и есть социальная справедливость. Не звание, а жизненная ситуация будет играть ключевую роль, — сказала Жакупова.

    По ее словам, пилотные проекты уже запущены в Шымкенте и Карагандинской области. В планах — масштабирование, но для этого требуется проработка информационных и правовых механизмов.

    Министр также прокомментировала ситуацию с так называемой «шестой категорией» семей — теми, у кого уровень жизни позволяет им самостоятельно развиваться:

    — В этих семьях более 800 тысяч человек. Их среднедушевой доход превышает четыре прожиточных минимума, есть по два и более автомобиля, объекты недвижимости. Поддержка им не требуется — и именно эта категория попадает под реформу. Остальные могут не беспокоиться, — добавила министр.

    Ранее стало известно, что свыше 370 млрд тенге выплачено в 2025 году в виде пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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