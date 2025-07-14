В Казахстане изменят требования к знанию казахского языка для получения гражданства

— В подпункте 14) статьи 17 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» установлено основание для отказа в приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан «ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, — говорится в документе.

Изменение касается приказа министра по утверждению данного объема.

— Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 (пятнадцати) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 20 (двадцати) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан, — сообщается в проекте приказа.

Также отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство РК по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%.

Документ размещен на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 25 июля 2025 года.

О том как получить гражданство Казахстана — читайте в материале.