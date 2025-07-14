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    10:27, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменят требования к знанию казахского языка для получения гражданства

    Министерство науки и высшего образования РК разработало проект приказа о внесении изменений в нормативный документ, определяющий объем знаний, необходимых для получения или восстановления гражданства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Адилет Беремқулов/ Kazinform

    — В подпункте 14) статьи 17 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» установлено основание для отказа в приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан «ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, — говорится в документе.

    Изменение касается приказа министра по утверждению данного объема.

    — Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 (пятнадцати) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 20 (двадцати) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан, — сообщается в проекте приказа.

    Также отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство РК по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%.

    Документ размещен на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 25 июля 2025 года.

    О том как получить гражданство Казахстана — читайте в материале.

    Теги:
    Гражданство Казахстана Миннауки и высшего образования РК Казахский язык
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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