В Казахстане для нужд орошения подано 4,8 млрд кубометров воды

По словам вице-министра, данный объем составляет 55% от запланированного. Всего планируется подача 8,8 млрд кубометров воды на нужды орошения. В целом по республике для полива 1,2 млн гектаров сельскохозяйственных земель требуется 12 млрд кубометров воды, 97% из которых приходится на южные регионы страны.

— В этом году вегетационный период начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. Это связано с аномально теплой погодой весной и дефицитом атмосферных осадков. В связи с этим министерство ведет комплексную работу по регулированию и систематизации использования воды для снижения риска дефицита орошаемой воды. С прошлого года подача воды осуществляется на договорной основе. Заключение прямых договоров между филиалами РГП «Казсушар» и фермерами позволяет обеспечить прозрачность условий водоснабжения, повысить ответственность сторон и снизить несанкционированное использование воды, — отметил Нурлан Алдамжаров.

Ранее мы писали, что аграрии юга Казахстана начали собирать урожай раньше обычного.