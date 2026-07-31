В каких случаях казахстанцы могут лишиться адресной социальной помощи на полгода
Получателей адресной социальной помощи (АСП), скрывших совместно проживающих членов семьи, могут лишить выплат на шесть месяцев. Что теперь учитывают при назначении помощи — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.
Адресная социальная помощь (АСП) — это ежемесячная государственная выплата малообеспеченным семьям и гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленной черты бедности.
Механизм назначения АСП в Казахстане изменили еще в 2020 году после того, как некоторые семьи начали оформлять фиктивные разводы ради получения выплат, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. При этом в ведомстве в ответ на запрос корреспондента Kazinform уточнили, что статистика по фиктивным разводам не ведется. Аналогичные ответы на запросы агентства предоставили Министерство юстиции и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
Если раньше сумма АСП равнялась черте бедности на каждого ребенка, то теперь выплата назначается как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи. По данным ведомства, это исключает экономическую выгоду от формального изменения семейного статуса без реального снижения доходов.
За что могут лишить АСП
Как сообщили в Минтруда, при назначении АСП учитывается не только официальный, но и фактический состав семьи. Это означает, что при расчете выплаты учитываются доходы членов семьи, которые фактически проживают вместе и ведут общее хозяйство, даже если официально они разведены или не зарегистрировали брак.
Если участковая комиссия выявит, что в доме живут люди, не указанные в заявлении, это будет расцениваться как сокрытие доходов. В таком случае семья лишается права на получение АСП сроком на шесть месяцев.
— При корректном указании всех совместно проживающих лиц их доходы в обязательном порядке учитываются при расчете среднедушевого дохода. Принятые изменения позволили снизить количество фиктивных разводов и повысить адресность социальной помощи, — сообщили в департаменте социальной помощи.
Кроме того, сейчас усиливается контроль за назначением АСП. Для проверки сведений госорганы используют мобильное приложение при обследовании семей, рекомендации искусственного интеллекта и дополнительно сверяют данные через государственные информационные системы.
Также учитываются не только доходы семьи, но и ее фактическое материальное положение — например, имущество и расходы.
Как назначают АСП
Адресная социальная помощь назначается малообеспеченным семьям и гражданам, чей среднедушевой доход ниже черты бедности.
Черта бедности устанавливается на уровне 35% медианного дохода, но не ниже 70% прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге, поэтому минимальная черта бедности не может быть ниже 35 596 тенге. При этом окончательный размер зависит от медианного дохода в конкретном регионе, который ежеквартально рассчитывает Бюро национальной статистики.
АСП назначается на квартал, однако выплачивается ежемесячно. Размер выплаты рассчитывается как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи.
В зависимости от жизненной ситуации помощь предоставляется в двух формах.
Получателями АСП могут быть граждане Казахстана, кандасы, беженцы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране.
Помимо основной выплаты семьи получают дополнительную поддержку на детей в возрасте от одного года до шести лет включительно. Размер выплаты составляет 1,5 МРП на каждого ребенка. В 2026 году это 6487 тенге в месяц.
Как подать заявление
Подать заявление на назначение АСП можно через портал eGov.kz, в карьерном центре по месту жительства либо, если заявитель проживает в сельской местности, у акима поселка, села или сельского округа.
Для обращения потребуется удостоверение личности.
После рассмотрения заявления решение о назначении или отказе в назначении АСП направляется заявителю в виде SMS-сообщения.
Сколько человек получают АСП
По состоянию на 1 апреля 2026 года адресная социальная помощь была назначена 167,4 тысячам человек из 31,1 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 7,9 млрд тенге.
Всего на финансирование адресной социальной помощи в 2026 году из бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.