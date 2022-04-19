Визовое законодательство изменили в ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Объединенные Арабские Эмираты ослабили требования для получения «золотой» резидентской визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационное агентство ОАЭ WAM.

Кабинет министров ОАЭ утвердил 18 апреля исполнительные правила Федерального декрета-закона о въезде и проживании иностранцев, в соответствии с которыми ослаблены требования для получения «золотой» резидентской визы. Документ вступит в силу через 90 дней.

«Золотая» резидентская виза Golden Residence (аналог вида на жительство) предоставляется инвесторам, предпринимателям, ученым, студентам, деятелям гуманитарной сферы и ветеранам сроком на 10 лет.

Поправки позволяют обладателю Golden Residence спонсировать членов своей семьи, включая супруга/супругу и детей, независимо от их возраста, а также спонсировать работников вспомогательных служб без ограничения их числа. Кроме того, не существует ограничений, связанных с максимальной продолжительностью пребывания за пределами ОАЭ для сохранения срока действия Golden Residence. В случае смерти обладателя визы члены его семьи смогут оставаться в стране в течение срока действия его документа.

Golden Residence for Scientists. Этот вид на жительство предоставляется ученым и исследователям со значительными достижениями и влиянием в своей области на основании рекомендации Ученого совета Эмиратов. Кандидат должен иметь степень доктора философии или магистра по дисциплинам инженерии, технологии, наук о жизни и естественных наук, полученную в лучших университетах мира, а также значительные достижения в области научных исследований.

Golden Residence for Professionals. Эта категория для привлечения высококвалифицированных работников с опытом во всех дисциплинах, включая медицину, естественные и инженерные науки, информационные технологии, бизнес и управление, образование, право, культуру и социальные науки. Кандидаты должны иметь действующий трудовой договор в ОАЭ и относиться к первому или второму профессиональному уровню согласно классификации Министерства человеческих ресурсов и эмиратизации, которая соответствует Международному стандарту классификации профессий ISCO Международной организации труда. Минимальный уровень образования должен составлять степень бакалавра или ее эквивалент, а ежемесячная зарплата не менее 30 000 дирхамов (около $8,2 тыс.).

Golden Residence for Exceptional Talents предоставляется лучшим талантам в жизненно важных областях. Она выдается только с учетом таланта, независимо от образовательного ценза, статуса занятости, ежемесячной зарплаты или профессионального уровня. Для получения требуется рекомендация или одобрение федеральных или местных органов власти; ее могут получить талантливые люди в области культуры, искусства, спорта, цифровых технологий, изобретатели и рационализаторы.

Golden Residence for Real Estate Investors. Инвесторы в недвижимость могут получить «золотую» визу при покупке недвижимости стоимостью не менее 2 млн дирхамов (не менее $545 тыс.). Согласно новым поправкам, инвесторы также имеют право получить Golden Residence при покупке недвижимости с помощью кредита от определенных местных банков.

Golden Residence for Entrepreneurs. Категория для предпринимателей, которые должны владеть или быть партнером в стартапе, зарегистрированном в стране в категории малых и средних предприятий (МСП), и получать годовой доход не менее 1 миллиона дирхамов (не менее $272 тыс.). Для получения Golden Residence в этой категории достаточно получить одобрение идеи стартапа от официального бизнес-инкубатора, Министерства экономики или компетентных местных органов власти.

Golden Residence для выдающихся студентов и выпускников. Эта виза предназначена для отличников учебы средних школ ОАЭ и выдающихся выпускников университетов ОАЭ и 100 лучших университетов мира в соответствии с определенными критериями, включающими их академическую успеваемость (совокупный средний балл), год выпуска и классификацию университета.

Кроме того, увеличен срок действия «зеленой» визы, введены новые визы и расширены возможности для держателей обычных въездных виз.

«Зеленая» резидентская виза выдается сроком на пять лет квалифицированным работникам без необходимости поручительства, их уровень образования не должен быть ниже бакалавриата, а заработная плата не должна быть меньше $4 тыс. В то же время самозанятым лицам не нужно подтверждать уровень образования, но необходимо подтвердить доход за предыдущие два года в размере не менее $98 тыс.

На пятилетнюю визу могут также рассчитывать инвесторы. Как отмечается, эта виза заменяет предыдущую, которая выдавалась на два года, и становится «базовой» для начала коммерческой деятельности или участия в ней.

Помимо этого, власти упростили процедуру переезда для членов семей проживающих в ОАЭ иностранцев. В частности, поднимается максимальный возраст сыновей, которые могут получить визы вместе с родителями, с 18 до 25 лет.

Туристическая виза. В дополнение к обычной туристической визе, которая спонсируется туристическим учреждением в ОАЭ, была введена пятилетняя многократная туристическая виза. Этот тип не требует спонсора и позволяет человеку находиться в стране до 90 непрерывных дней, и может быть продлен на аналогичный срок, при условии, что весь период пребывания не превышает 180 дней в течение одного года. Для получения этой визы требуется подтверждение наличия на банковском балансе $4000 или эквивалентной суммы в иностранной валюте в течение последних шести месяцев перед подачей заявления.

Разрешение на въезд для посещения родственников или друзей. Согласно действующим поправкам, посетитель может подать заявление на получение данного разрешения на въезд, если он является родственником или другом гражданина или резидента ОАЭ. Для этого не требуется спонсор или принимающая сторона.

Разрешение на въезд для выполнения временной рабочей миссии. Этот тип предназначен для тех, кто имеет временное рабочее задание, например, испытательный срок или проектное задание, и спонсируется работодателем. Для этого требуется временный рабочий контракт или письмо от работодателя с разъяснением цели визита и подтверждение пригодности здоровья для работы.

Разрешение на въезд для обучения и профессиональной подготовки. Этот тип предназначен для тех, кто посещает курсы обучения и тренинги и/или участвует в программах стажировки. Спонсором могут быть университеты, образовательные или исследовательские учреждения, лицензированные в стране, государственные или частные организации. Для этого требуется письмо от организации, уточняющее детали программы обучения, тренинга или стажировки и ее продолжительность.